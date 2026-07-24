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आगरा में तेंदुए की 10 खाल और सिर समेत चार तस्कर को किया गिरफ्तार; देश भर में फैला नेटवर्क

आगरा: वन विभाग की टीम ने गुरुवार रात सैंया थाना क्षेत्र में आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित एक होटल में छापा मार कार्रवाई करके चार तस्कर पकड़े हैं. तस्करों से 10 तेंदुओं की खाल, सिर और कार बरामद की है. तस्करों से पूछताछ करके तस्करी नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. वन विभाग, पुलिस व वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. जिसमें वन विभाग ने खुद खरीददार बनकर तस्करों से खाल खरीदने का संपर्क किया. जिस पर तस्कर गैंग आगरा के सैंया आया था. जहां पर होटल में वन विभाग की टीम और तस्करों की खरीददारी की बातें हुईं. इसके वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की है.



बता दें कि वन विभाग की टीम ने गुरुवार देर शाम पुलिस के साथ सैंया के आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित एक होटल में छापा मारा. जहां से चार आरोपी पकड़े. चारों आरोपियों के कब्जे से 10 तेंदुए की खाल व सिर बरामद हुए. छापामार कार्रवाई वन रेंजर खेरागढ़ सम्यक सिंह केन और वन रेंजर फतेहाबाद विशाल सिंह के साथ वाइल्ड लाइफ एसओएस व पुलिस मौजूद रही.



ये तस्कर मौके से दबोचे गए: आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि छापामार कार्रवाई में दबोचे गए चारों तस्कर ने पूछताछ में अपने नाम सतपाल नाथ निवासी फरीदाबाद (हरियाणा), भोगीराम आदिवासी निवासी शिवपुरी (मध्य प्रदेश), गब्बर निवासी मुरैना (मध्य प्रदेश) और भगत सिंह निवासी हरियाणा बताए हैं. जो तेंदुए की खाल मप्र के शिवपुरी से लेकर आने की कह रहे हैं. शिवपुरी से 40 हजार रुपये में तेंदुए की खाल खरीदकर लाते हैं. इन तेंदुए की खाल और सिर को दिल्ली, हरियाणा समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बेचते हैं.



रेंजर खेरागढ़ सम्यक सिंह केन ने बताया कि वन विभाग की टीम को वन्य जीव और अंग तस्करी की जानकारी मिली थी. जिस पर टीम ने छानबीन शुरू की. करीब ढाई माह की छानबीन में जानकारी मिली कि तस्करी गैंग अक्सर आगरा आता है. जिस पर तस्करी गैंग को दबोचने के लिए प्लानिंग की. प्लानिंग के तहत ही सैंया थाना क्षेत्र में आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित एक होटल में तस्करी गैंग आया था. जिस पर वन विभाग एक टीम ने उन पर नजर रखी. टीम के एक व्यक्ति ने बुधवार की रात तस्करों पर नजर रखने को उनके बगल का कमरा किराए पर लिया.

जब तस्कर गुरुवार देर शाम होटल से जाने की फिराक में थे. तभी वन विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके आरोपियों को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 10 खाल व तेंदुओं के सिर बरामद हुए हैं.



कड़ियां खंगालने में जुटी टीम: डीएफओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में वन्यजीव तस्करों का बड़ा नेटवर्क होने के संकेत मिले हैं. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है. सूचनाएं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), मध्य प्रदेश वन विभाग और एसटीएफ को भेजी जाएंगी.



बरामद सामान की जांच शुरू: डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि तस्करों से बरामद सामान और वाहन की वाइल्डलाइफ एसओएस गहन जांच कर रही है. तस्करों के कब्जे से जो भी बरामदगी की है. उसे सील करके साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं. अन्य तस्करों के आगरा पहुंचने की सूचना भी मिली थी. इसके चलते टीम ने बिना देर किए कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है.





दिन में चटाई बेचने का काम करते थे: वन विभाग और पुलिस की पूछताछ में चारों तस्कर ने बताया कि तस्कर दिन में चटाई और अन्य घरेलू सामान बेचने का काम करते थे. गांव गांव फेरी लगाकर लोगों का विश्वास जीतते हैं. ताकि किसी को उनके बैग में रखे अवैध सामान पर शक ना हो. इस बार तस्करों को तेंदुए की खाल की डिमांड आगरा से आई थी. जिस पर खरीददार ने सौदा सैंया स्थित होटल में बुलाया था. जिस पर ही तस्कर पूरी तैयारी करके यहां पर आए. उन्हें अंदाजा नहीं था कि वन विभाग ने उन्हें दबोचने के लिए यह पूरा जाल बिछाया है.





वन विभाग ने खुद खरीददार बनकर जाल फैलाया: आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम को जब वन्य जीव अंग तस्करी की जानकारी मिली तो फिल्मी अंदाज में तस्करों को दबोचने के लिए जाल बिछाया था. जिसमें वन विभाग, वाइल्डलाइफ एसओएस और पुलिस ने पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय रखी. डिकॉय खरीदार के जरिए तस्करों को पहले आगरा बुलाया गया. इसके बाद होटल के कमरे में सौदे की बातचीत हुई. वीडियो कॉल पर खाल दिखवाने के बाद टीम ने दबिश देकर आरोपियों को दबोच लिया. आखिरी समय तक तस्कर या किसी को कार्रवाई की भनक नहीं लगी.





शिवपुरी में तेंदुओं की संख्या अधिक: डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि मप्र के शिवपुरी जिले की पहाड़ियों और जंगलों में तेंदुओं की अच्छी संख्या है. सैकडों की संख्या में वहां पर तेंदुए हैं. जिसके चलते ही माधव नेशनल पार्क को अब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है. वहां पर बड़ी संख्या में तेंदुए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि शिवपुरी और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों से तेंदुए की खाल खरीदते थे. गिरफ्तार आरोपियों में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो खुद तेंदुओं का शिकार करता था. जो तेंदुए जीवित पकड़कर बेहोश करके उसकी खाल निकालता था.