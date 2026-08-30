तालाब में डूब रहे किशोर को बचाने उतरी तीन बहनों की मौत, भाई का नहीं लगा सुराग
एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर लिए गए हैं.
Published : August 30, 2026 at 12:11 PM IST
धौलपुर/बूंदी : धौलपुर के आंगई थाना क्षेत्र के धोध बिरजा गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. मंदिर में दर्शन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचे एक परिवार का 15 वर्षीय किशोर तालाब में डूबने लगा. इसके बाद उसे बचाने के प्रयास में उसकी दो सगी बहनें और एक चचेरी बहन ने भी तालाब में छलांग लगा दी. हादसे में तीनों बहनों की मौत हो गई. एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि किशोर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. वहीं, बूंदी में शनिवार शाम को चंबल नदी में डूबे 32 वर्षीय ओमप्रकाश सेन का शव रविवार सुबह घटनास्थल से करीब ढाई किलोमीटर दूर पानी में उतराता मिला.
थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किशोर तालाब के पास मोबाइल से सेल्फी ले रहा था. इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया. उसे बचाने के प्रयास में तीनों बहनें भी तालाब में उतर गईं और डूब गईं. तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि किशोर की तलाश जारी है. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.
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जानकारी के अनुसार, नथुआ पुरा गांव निवासी एक परिवार रविवार को दौज तिथि के अवसर पर धोध बिरजा गांव के पास स्थित मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और दर्शन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान करीब 15 वर्षीय किशोर भोलू उर्फ रवि पुत्र लायक सिंह मंदिर के पास स्थित तालाब पर चला गया. बताया जा रहा है कि किशोर तालाब के किनारे मोबाइल फोन से अलग-अलग स्थानों पर सेल्फी ले रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब के गहरे पानी में जा गिरा. किशोर को डूबता देख मौके पर मौजूद परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
भाई को डूबता देख तीनों बहनों ने लगाई छलांग : भोलू उर्फ रवि को पानी में डूबता देख उसकी बहनें मनोरमा, बोटो और चचेरी बहन कल्लो उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गईं. पानी गहरा होने के कारण तीनों बहनें भी डूब गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने तीनों बहनों के शव तालाब से बाहर निकाल लिए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, किशोर भोलू उर्फ रवि की तलाश के लिए एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.
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बूंदी में चंबल में ढाई किमी दूर मिला युवक का शव : चंबल नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबे युवक का शव 15 घंटे बाद निकाला गया है. इंद्रगढ़ क्षेत्र के चाणदा गांव के पास शनिवार शाम को चंबल नदी में डूबे 32 वर्षीय ओमप्रकाश सेन का शव रविवार सुबह घटनास्थल से करीब ढाई किलोमीटर दूर पानी में उतराता मिला. रेस्क्यू युधिष्ठिर मीणा ने बताया कि शनिवार को देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका. रविवार सुबह दोबारा अभियान शुरू करने के बाद घटनास्थल से करीब ढाई किलोमीटर दूर शव पानी में मिला.
मछलियों को आटा डालने और घूमने गए थे : इंद्रगढ़ थाना प्रभारी दीनदयाल वैष्णव ने बताया कि नवलपुरा गांव निवासी ओमप्रकाश सेन शनिवार को अपने छोटे भाई गोलू सेन और कैलाश गुर्जर के साथ चंबल नदी पर गया था. तीनों का नदी किनारे घूमने और मछलियों को आटा डालने का कार्यक्रम था. इसी दौरान ओमप्रकाश नहाने के लिए नदी में उतरा. नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते पानी में समा गया.
ओमप्रकाश को डूबता देखकर उसके भाई गोलू सेन और कैलाश गुर्जर ने आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी. ग्रामीणों की सूचना पर इंद्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू करवाया गया. बूंदी से एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को भी बुलाया गया. शनिवार को कई घंटे तक नदी में तलाश के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका. रविवार को उसका शव मिला है. मृतक की दो बेटियां और एक बेटा है. परिवार में मातम पसरा है.