शरद मेले में भर भराकर गिरी दीवार, चार दुकानदार दबकर गंभीर घायल

जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया कि मेला ग्राउंड में शरद महोत्सव किया जा रहा हैं. इसमें दुकान लगाने के लिए आए दुकानदार दीवार के नीचे दब गए. सिविल डिफेंस और स्थानीय लोगों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. इनकी हालत स्थिर हैं. घटना के बाद जेसीबी से जर्जर दीवार और मलबे को मौके से हटा दिया है. प्रशासनिक अधिकारी दीवार गिरने के कारणों की जांच में जुटे हैं.

धौलपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मेला ग्राउंड में शुक्रवार सुबह बिजली घर की दीवार भरभरा कर गिर गई. इसके मलबे में दबने से चार दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए. इन्हें मलबे से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

मेले में हड़कंप: मेला प्रांगण में शुक्रवार सुबह 4 दुकानदार बिजली घर की दीवार से सटकर बैठे थे. मेला ग्राउंड की तरफ बिजली घर की बड़ी बाउंड्री वॉल भरभरा कर ढह गई. इसके नीचे यूपी निवासी दुकानदार कासिम उमर, आस मोहम्मद उमर, गुरनवाज और अब्दुल सलाम के रूप में हुई. इससे मेले में हड़कंप मच गया. मौके पर भीड़ जुट गई. हादसे की खबर मिलने के बाद कलेक्टर श्री निधि बीटी एवं पुलिस मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस एवं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मलबे से रेस्क्यू किया. इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

दीवार से बांध रखा था टेंट: शरद महोत्सव मेले में आए दुकानदारों ने बिजली घर की दीवार से टेंट बांध रखा था. टेंट का खिंचाव होने की वजह से दीवार ढह गई. हादसे की मुख्य वजह यही मानी जा रही है. कलेक्टर ने बताया कि हादसे की हर एंगल से जांच की जा रही है. घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है.