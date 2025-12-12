ETV Bharat / state

रायबरेली में पुलिस एनकाउंटर; पकड़े गए 4 लुटेरे, कनपटी पर असलहा लगाकर लूट ली थी नकदी

बता दें, पुलिस को सूचना मिली कि कुछ दिन पहले दीन मोहम्मद के गिरवी रखे ट्रैक्टर को छुड़ाने जा रहे लोगों के साथ लूट में शामिल रहे बदमाश, रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में एनटीपीसी के पीछे से गुजरेंगे. देर रात 4 बदमाश उधर से निकले तो पुलिस ने उन्हें टोका. तभी आशीष पासी ने पुलिस पर फायर झोंक दिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आशीष के पैर में गोली लगी. आशीष समेत लूट में शामिल रहे 3 अन्य आरोपियों उत्तम उपाध्याय, संदीप और ऋषभ को भी पुलिस ने दबोच लिया.

रायबरेली: जिले में पुलिस ने चार बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है. इन बदमाशों ने पैसे की लूट की घटना को अंजाम दिया था. वहीं पुलिस पर गोली चलाने वाले एक बदमाश के पैर में जवाबी फायरिंग में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामला ऊंचाहार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमोली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जहां पर मोहम्मद दीन मोहम्मद पुत्र महबूब निवासी ग्राम गढ़ी थाना गदागंज अपने परिचित आनंद तिवारी पुत्र नंदकिशोर तिवारी के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर मुकेश से मिलने गए हुए थे. मुकेश ने गिरवी रखे ट्रैक्टर को मुर्गी फार्म पर खड़े होने की बात कही, और ट्रैक्टर को दिलाने के लिए उसे साथ में लेकर चल दिया. इसके बाद रास्ते में 4 बदमाशों ने पैसे की लूट की घटना को अंजाम दिया. इस पूरे मामले की शिकायत थाना ऊंचाहार में की गई.

इसके बाद पुलिस अधीक्षक रायबरेली डॉ. यशवीर सिंह के निर्देशन पर ऊंचाहार टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान पुत्र अशोक पासी निवासी गंगसरी, उत्तम उपाध्याय पुत्र अतुल उपाध्याय निवासी पट्टी, संदीप पुत्र संतोष कुमार और ऋषभ पुत्र नरेश निवासी हसनगंज को मनीरामपुर मोड़, शारदा नहर के किनारे, संदिग्ध समझते हुए रोकने का प्रयास किया. लेकिन आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी, तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पीछा किया. तभी आशीष पासी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान आशीष पासी के पैर पर गोली लगी और इसी के साथ 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.



अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें से मुख्य आरोपी आशीष पासी पुत्र अशोक के पैर में गोली लगी है. जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. वहीं पकड़े गए चारों आरोपियों के पास से 90 हजार रुपए, 315 बोर तमंचा, 32 बोर की एक पिस्टल और लूट की घटना में प्रयोग किए गए मोबाइल व बाइक के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

