मध्य भारत की चार नदियों पर महा संकट, ऐसा रहा तो भविष्य में गंगा भी खतरे में, रिसर्च में बड़ा खुलासा

मध्य भारत की छोटी-छोटी सहायक नदियां नहीं बचीं, तो खतरे में पड़ जाएंगी गंगा और यमुना, जानें वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा

FOUR RIVERS OF MP IN DANGER
मध्यभारत की चार नदियों पर अध्ययन में बड़ा खुलासा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 12:17 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 12:38 PM IST

रिपोर्ट : कपिल तिवारी

सागर : मध्यभारत से निकलने वाली या बहने वाली छोटी-छोटी नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. क्योंकि इन नदियों के किनारे बसे शहर और गांवों की पेयजल आपूर्ति के साथ सिंचाई का बोझ इन पर है. ऐसे में इन नदियों में जो प्रकृति प्रदत्त सूक्ष्मजीव और जलीय जीव हैं, वे भी तेजी खत्म हो रहे हैं. यही जीव पानी की शुद्धता बनाए रखने के साथ नदियों को प्रदूषित होने से बचाने का काम भी करते हैं. इस वजह से नदियां सिकुड़ रही हैं और प्रदूषित हो रही हैं. वैज्ञानिकों को चिंता इस बात की है कि मध्यभारत की ज्यादातर नदियां गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों में मिलती हैं और इनसे ही गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों को पानी मिलता है. अगर ऐसा ही रहा तो ये आने वाले समय के लिए बड़ी चेतावनी है.

RESEARCH ON KEN DHASAN TAUNS RIVER
इन नदियों पर की गई रिसर्च (Etv Bharat)

मध्य भारत की चार नदियों पर अध्ययन

वैज्ञानिकों ने मध्यभारत की चार नदियों पर अध्ययन किया है और पाया गया कि इन नदियों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव और जलीय जीव तेजी से खत्म हो रहे हैं. ऐसे में इन नदियों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है और ये नदियां प्रदूषित हो रही हैं. नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज के डीन साइंस और डायरेक्टर रिसर्च डाॅ. आशीष शिवम मिश्रा द्वारा ये अध्ययन किया गया है. इसमें उन्होंने चिंता जताई है कि नदियों को बचाने के लिए सिर्फ सरकारी योजनाएं काफी नहीं होंगी, बल्कि इन नदियों का उपभोग करने वाले लोगों को नदियों और उनमें रहने वाले जीवों का महत्व समझाना होगा.

RIVERS THAT CONTRIBUTE TO GANGA are in danger
सहायक नदियों पर खतरा होने से भविष्य में गंगा को भी खतरा (Etv Bharat)

मध्य भारत की इन चार नदियों पर संकट

प्रयागराज की नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर डाॅ. आशीष शिवम मिश्रा बताते हैं, '' मैं काफी लंबे समय से मध्यभारत की नदियों पर काम कर रहा हूं कि कैसे हम इन नदियों को बचा सकते हैं. हमनें अभी तक धसान, केन, पैसुनी और टोंस नदी पर काम किया है. इस अध्ययन में हमने देखा है कि नदियों में पाए जाने वाले जीव कैसे नदी की पानी की गुणवत्ता को संतुलित रखते हुए उसका जीवन बचाते हैं.''

जानकारी देते रिसर्च डायरेक्टर (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, ''अध्ययन में सामने आया कि इन नदियों पर मानव दबाव काफी ज्यादा है. खासकर पेयजल और सिंचाई के लिए इन नदियों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है. इसके कारण नदियों का ऊपरी हिस्से का पानी यानी लगभग आधा पानी खत्म होता जा रहा है. पानी खत्म होने से प्रकृति प्रदत्त जीव जो नदी के पानी की गुणवत्ता मैंटेन करते हैं, उनकी कमी हो रही है और इससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं. ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में ऐसे में पानी का उपयोग खेती और पीने के लिए भी नहीं कर पाएंगे.''

Four Rivers of MP in danger
मध्य भारत की चार नदियों पर अध्ययन (Etv Bharat)

जलीय जीवों पर संकट तो नदी के अस्तित्व पर खतरा

डाॅ. आशीष शिवम मिश्रा कहते हैं, '' नदी एक प्राकृतिक जलस्त्रोत है और प्रकृति द्वारा इन नदियों में ऐसे जीव या ऑर्गेनिज्म प्रदत्त होते हैं, जो इन नदियों के जीवन और उनकी स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी होते हैं. हर नदी में मुख्य तौर पर केंचुआ, घोंघा, सीप, गैस्ट्रोपोड, कीड़े और कई तरह के जलीय जीव होते है. हर एक जीव का अपना घर और अपना भोजन है और ईकोसिस्टम में एक भूमिका होती है. अगर हम उनके भोजन और रहवास को प्रभावित करेंगे, तो वो वहां से गायब हो जाएगें.''

Madhya pradesh RIVERS news
नदी किनारे रहने वाल नदियों को कर रहे सबसे ज्यादा प्रदूषित (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, '' हम किसी भी नदी में इन जीवों की मौजदूगी से समझ सकते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं है. अगर वहां ये जीव मौजूद हैं, तो हम मान सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता अच्छी है और अगर मौजूद नहीं है, तो पानी की गुणवत्ता कम या खराब है.''

हिमालय के पानी की गुणवत्ता का कारण प्लेकॉप्टेरा (Plecoptera) जीव

हिमालय के पानी की बात करें, तो ये सबसे शुद्ध पानी माना जाता है लेकिन इस पानी का कारण एक ऐसा जीव है, जो हिमालय में पाया जाता है. इसे प्लेकॉप्टेरा (Plecoptera) कहते हैं. अगर प्लेकॉप्टेरा (Plecoptera) हिमालय से गायब हो जाए, तो कह सकते हैं कि इसके गायब होने से हिमालय के पानी की गुणवत्ता गिर जाएगी. क्योकिं ये जीव ठंडी, साफ और ऑक्सीजन से भरपूर नदियों व झरनों में ही रहते हैं. ये जीव हमें बताते हैं कि वे प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्त्रोत हैं और हम उन्हें किस तरह से बचा सकते हैं. भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्लेकॉप्टेरा की 87 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. इनके पारिस्थितिक महत्व की बात की जाए, तो जहां ये कीड़े पाए जाते हैं, वहां का पानी साफ पानी माना जाता है.

Four Rivers of MP in danger
जलीय जीवों पर संकट होने से नदी के अस्तित्व पर होता है खतरा (Etv Bharat)

इंसानी गलतियां जो नदियों का बन रही काल

डाॅ. आशीष शिवम मिश्रा कहते हैं, '' नदी किनारे के गांव और शहरों को इस बात की कोशिश करना होगी कि नदी के पानी पर कम से कम निर्भर रहें. कृषि के लिए उपयोग करना गलत नहीं है लेकिन अगर हम उसमें ऐसा कोई विष डाल रहे हैं, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा है, तो ये हमें रोकना होगा. आजकल हम घरों की नालियां नदियां में मिला देते हैं और घर की गंदगी नदी में डालते हैं. कहीं न कहीं हम आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी क्योंकि नदियां सीमित हैं, शुद्ध जल की कमी है. ये हमें सोचना है कि हम नदियों के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे उन्हें बचा सकते हैं.

गंगा को बचाना है तो सहायक नदियों को बचाना होगा

डाॅ. मिश्रा कहते हैं कि बड़ी नदियों को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत उपाय किए जा रहे हैं. सरकार द्वारा किए जा रहे काम काफी नहीं होते हैं. सरकार नीति बना सकती है, नीति के अनुसार काम भी कर सकती है. मेरे अध्ययन में ये पाया गया कि जो लोग नदी किनारे रहते है, वहीं लोग नदी के पानी का सबसे ज्यादा उपयोग करते है. हम ऐसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कैसे नदी के पानी को बचाया जा सकता है.

भारत सरकार का नमानि गंगे मंत्रालय इसी पर काम कर रहा है और उसका फोकस सिर्फ गंगा पर है. लेकिन मेरा मानना है कि मध्यभारत में जो नदियां है, वो ज्यादातर नदियां कहीं ना कहीं यमुना और गंगा में जाकर ही मिलते हैं. गंगा नदी को यमुना से पानी मिल रहा है. यमुना को पानी चंबल और बेतवा से मिल रहा है. हम इन नदियों को नहीं बचाएंगे, तो गंगा को भी नहीं बचा पाएंगे. गंगा को बचाने के लिए सहायक नदियों को बचाना होगा, जो मध्यभारत में सूख रही हैं या खत्म हो रही है. इसके लिए हम समाज को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं. क्योकिं हमारे अंदर जागरूकता नहीं है. हम नदी का उपभोग तो करते हैं, लेकिन उनको बचा नहीं पा रहे हैं. हमें गांव के स्तर पर छोटी छोटी समितियां बनाकर जागरूक करना चाहिए कि अगर हमनें ध्यान नहीं दिया, तो भविष्य में क्या होगा.

