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शासन से PCS अफसरों की सीनियरिटी को लेकर आया बड़ा आदेश, इन अधिकारियों को मिलेगा लाभ

उत्तराखंड सचिवालय ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

प्रमोटी PCS अफसरों को सीनियरिटी का लाभ मिलने का रास्ता साफ: प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों की वरिष्ठता को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. इसमें सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों और प्रमोटी पीसीएस अफसरों के बीच सीनियरिटी विवाद कार्मिक विभाग के लिए भी जी का जंजाल बना रहा है.

खास बात ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीधी भर्ती के पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस अधिकारियों को तगड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज की थी. जिसके बाद प्रमोटी पीसीएस अफसरों को सीनियरिटी का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया था. मामला पुराना है. इसमें प्रमोटी पीसीएस अधिकारी साल 2007 की रिक्ति के सापेक्ष खुद के सीनियर होने की बात कहते रहे हैं. जबकि, सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारी भी इसका विरोध करते रहे हैं. खास बात ये है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने भी प्रमोटी पीसीएस अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद सरकार और सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली थी और उनकी याचिका खारिज हो गई थी. बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर अक्टूबर 2007 से याचिका लगाने वाली प्रमोटी पीसीएस अफसरों को सीनियरिटी का लाभ देने के आदेश दिए थे. इसके बाद अब उत्तराखंड शासन में कार्मिक विभाग ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है. उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पीसीएस (डिप्टी कलेक्टर) अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़ा महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है. देहरादून स्थित सचिवालय भवन (फाइल फोटो- ETV Bharat)