शासन से PCS अफसरों की सीनियरिटी को लेकर आया बड़ा आदेश, इन अधिकारियों को मिलेगा लाभ
उत्तराखंड में प्रमोटी पीसीएस अधिकारियों को मिलेगा सीनियरिटी से जुड़ा लाभ, चार अधिकारियों का इंतजार होगा खत्म, जानिए पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 5:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में प्रमोटी पीसीएस अधिकारियों को आखिरकार सीनियरिटी से जुड़ा लाभ मिलने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार शासन ने फैसला लेते हुए इसे कागज में उतार दिया है, जिसके बाद चार अधिकारियों को साल 2007 से वरिष्ठता का लाभ मिल पाएगा.
प्रमोटी PCS अफसरों को सीनियरिटी का लाभ मिलने का रास्ता साफ: प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों की वरिष्ठता को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. इसमें सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों और प्रमोटी पीसीएस अफसरों के बीच सीनियरिटी विवाद कार्मिक विभाग के लिए भी जी का जंजाल बना रहा है.
खास बात ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीधी भर्ती के पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस अधिकारियों को तगड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज की थी. जिसके बाद प्रमोटी पीसीएस अफसरों को सीनियरिटी का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया था.
मामला पुराना है. इसमें प्रमोटी पीसीएस अधिकारी साल 2007 की रिक्ति के सापेक्ष खुद के सीनियर होने की बात कहते रहे हैं. जबकि, सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारी भी इसका विरोध करते रहे हैं. खास बात ये है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने भी प्रमोटी पीसीएस अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था.
इसके बाद सरकार और सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली थी और उनकी याचिका खारिज हो गई थी. बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर अक्टूबर 2007 से याचिका लगाने वाली प्रमोटी पीसीएस अफसरों को सीनियरिटी का लाभ देने के आदेश दिए थे.
इसके बाद अब उत्तराखंड शासन में कार्मिक विभाग ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है. उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पीसीएस (डिप्टी कलेक्टर) अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़ा महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है.
पदोन्नति की संशोधित तिथि और लाभ: इस आदेश के तहत चयन वर्ष 2007-08 की रिक्तियों के सापेक्ष चंद्र सिंह मार्तोलिया, उत्तम सिंह चौहान, हरवीर सिंह और जगदीश चंद्र कांडपाल को डिप्टी कलेक्टर के पद पर 1 अक्टूबर 2007 से नियमित पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है. शासन से जारी आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को साल 2010 के बजाय अब 1 अक्टूबर 2007 की तिथि से वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ दिए जाने की संस्तुति की गई है.
अधिकारियों की मांग और सेवा शर्तें: लंबे समय से इन पीसीएस अधिकारियों की ओर से अपनी मांग के अनुरूप सही तिथि से वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति की मांग उठाई जा रही थी. नए आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार 5, 12 और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर क्रमशः वरिष्ठ वेतनमान, चयन श्रेणी और विशेष श्रेणी वेतनमान के आदेश प्रभावी होंगे.
साथ ही संशोधित तिथि के आधार पर बकाया धनराशि के भुगतान और आईएएस में इंडक्शन (पदोन्नति) के लिए रिक्तियों के सापेक्ष प्रक्रिया पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. यह पूरा मामला नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है.
प्रशासनिक और कानूनी पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2026 के निर्णय के बाद अब राज्य शासन ने पुनरीक्षित संस्तुति के आधार पर इन चार अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति की स्थिति को आधिकारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है. इस आदेश के बाद से प्रशासनिक गलियारों में इन अधिकारियों की वरिष्ठता सूची और आगे की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
ये भी पढ़ें-