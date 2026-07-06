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केंद्र सरकार के अधीन स्थापित होने वाले चार प्रोजेक्ट हिमाचल के हो जाएंगे, हाईकोर्ट के राज्य सरकार को प्रोसेस तेज करने के आदेश

शिमला: ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो रहे चार पावर प्रोजेक्ट केंद्र के नहीं राज्य सरकार के होंगे. इस बारे में हाईकोर्ट के समक्ष आए मामले में अदालत ने हिमाचल सरकार को प्रोजेक्ट्स अपने अधीन लेने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उपक्रम वाली चार विद्युत परियोजनाओं की टेकओवर प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए हैं. मामलों की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को कंपनियों की ओर बताया गया कि प्रदेश सरकार की देरी से इन प्रोजेक्टों की निर्माण लागत बढ़ती जा रही है.

यहां बता दें कि 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ को बताया था कि लुहरी स्टेज-1 (210 मेगावाट), धौला सिद्ध (66 मेगावाट), सुन्नी बांध (382 मेगावाट) और डुग्गर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (500 मेगावाट) को अपने अधीन लाने के लिए इन सभी कंपनियों से महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई है, ताकि कंपनियों के लागत मूल्य को लौटाया जा सके.

सरकार ने एनएचपीसी और एसजेवीएनल को पत्र लिखकर संबंधित परियोजनों से जुड़ी लेखा परीक्षित बैलेंस शीट (वर्षवार), पूंजीगत कार्यों के विवरण सहित, प्रगति पर कार्य और अचल संपत्तियों की अनुसूची प्रदान करने को कहा है. व्यय का मदवार विवरण जैसे सिविल, निर्माण एवं रखरखाव, भूमि अधिग्रहण, स्थापना आदि, इन परियोजनाओं से संबंधित ऋण और बैंक ऋण विवरण प्रदान करने को भी कहा गया है. बैंकों को प्रस्तुत मूल्यांकन नोट की प्रति भी मांगी गई है. उल्लेखनीय है कि एनएचपीसी और एसजेवीएनल ने इन परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन करने की एवज में निर्माण पर खर्ची गई राशि के साथ साथ 15% की दर से पर्यवेक्षण शुल्क की मांग भी की है. मामला अदालत के समक्ष आया है.