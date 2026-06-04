कोरबा में 4 पुलिसवाले सस्पेंड, डीजल चोर गैंग के मास्टरमाइंड से था संपर्क
दीपका खदान में डीजल चोरी के मामले में चोर गिरोह के सरगना नवीन कश्यप को गिरफ्तार किया गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 8:28 PM IST
करोबा: ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर कोरबा शहर में कोयला, डीजल और कबाड़ का काला कारोबार सालों से चलता आ रहा है. इस काले कारोबार के संगठित अपराध को हमेशा से पुलिस संरक्षण मिलने का आरोप भी लगता रहा है. एक दिन पहले पुलिस ने कोयलांचल क्षेत्र दीपका खदान में डीजल चोरी के मामले में चोर गिरोह के सरगना नवीन कश्यप को गिरफ्तार किया.
कोरबा में 4 पुलिसवाले सस्पेंड
डीजल चोर गिरोह के सरगना की तलाश कोरबा पुलिस को लंबे अरसे से थी. नवीन कश्यप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बाकायदा उसपर 10 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था. पकड़े जाने के बाद जांच आगे बढ़ी, तब कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए. पता चला कि कटघोरा और बांकीमोंगरा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मी लगातार नवीन के साथ संपर्क में बने हुए थे. जिस सरगना के सिर पर 10000 का इनाम घोषित है. पुलिस उनकी तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ इसी सरगना से कुछ पुलिसकर्मी संपर्क बनाकर रखे हुए हैं. इस जानकारी के सामने आने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.
डीजल चोर गैंग के मास्टरमाइंड से था संपर्क
जानकारी यह भी सामने आई कि सायबर सेल में पदस्थ व अन्य पुलिसकर्मी सरगना को डीजल चोरी गैंग के संचालन में मदद कर रहे थे. पुलिस की पकड़ से दूर रहने पर लोकेशन बदलने का इनपुट भी लगातार दे रहे थे. हालांकि यह सभी अभी जांच का विषय है, सवाल यह भी उठना है कि क्या सिर्फ छोटे स्तर के पुलिसकर्मियों के संपर्क में रहने से ही डीजल चोर जैसा काला कारोबार जिले में फलफूल रहा है. या इसमें उच्च स्तर के अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं.
एडिशनल एसपी ने मामले की पूरी जांच की बात कही है. पूरे मामले की विस्तृत जांच के बाद ही और खुलासा होने की उम्मीद है.
इन्हें किया गया सस्पेंड
सायबर सेल में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रशांत सिंह और सिपाही राजेश कुमार को सस्पेंड किया गया है. इनके अलावा कटघोरा थाना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ गोपाल यादव और बांकीमोंगरा थाना में पदस्थ आरक्षक रोहित राठौर को भी सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंड किए जाने के पश्चात इन चारो को लाइन भेज दिया गया है.
डेढ़ साल से फरार था डीजल चोर गैंग का सरगना
दीपका थानांतर्गत एसईसीएल के गेवरा खदान में दिसंबर 2024 में चोर गिरोह ने डीजल चोरी को अंजाम दिया था. वहीं गेवरा खदान में ही 17 मार्च 2026 को भारी मात्रा में डीजल चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया था. मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2500 लीटर डीजल बरामद किया था.
मामले में बलगी शांति नगर निवासी नवीन कश्यप 34 वर्ष की संलिप्तता सामने आई थी, जो डीजल चोर गैंग का मास्टरमाइंड और सरगना है, जिसकी पहले से ही पुलिस को तलाश थी. वह जिले से बाहर रहकर डीजल चोर गिरोह का संचालन कर रहा था. पुलिस नवीन और उसके दो साथियों की तलाश कर रही थी, लेकिन सरगना सहित अन्य आरोपियों को कोई सुराग नही मिल रहा था. सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने सरगना नवीन कश्यप पर 10 हजार इनाम की घोषणा की थी. इसे एक दिन पहले ही जांजगीर जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
इनामी डीजल चोर सरगना से संपर्क
1 दिन पहले डीजल चोरी करने वाले गिरोह के इनामी सरगना नवीन कश्यप को गिरफ्तार किया गया था. इस प्रकरण की जांच में यह पाया गया की चार पुलिसकर्मी नवीन के संपर्क में थे.
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