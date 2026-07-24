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जंतर-मंतर प्रदर्शन ड्यूटी में लापरवाही पर चार पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, डीसीपी ने किया निलंबित

नई दिल्ली/नोएडा: कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया. चारों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई थी.

ड्यूटी के दौरान उनकी कार्यशैली और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया. जांच के बाद डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए. बताया जा रहा है कि निलंबित पुलिसकर्मियों में शामिल कुछ अधिकारी पहले भी कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में रहे हैं.

इनमें से कुछ पुलिसकर्मी विभिन्न थानों की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में भी तैनात रह चुके हैं और कई अहम मामलों की जांच का हिस्सा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आदेशों की अनदेखी या लापरवाही पाए जाने पर भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नरेट में हुई इस कार्रवाई को अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों का स्पष्ट संदेश है कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. निलंबन अवधि में चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.