चंदौली में एसपी का एक्शन; दो दरोगा समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, जानिये वजह
एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 8:54 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 9:24 PM IST
चंदौली : एसपी आदित्य लांग्हे ने दो उपनिरीक्षकों और दो हेड कांस्टेबल को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है. भ्रष्टाचार और कार्य के प्रति लापरवाही मामले में दोषी पाये जाने पर चारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है.
दो दरोगा और दो आरक्षी निलंबित : एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि भ्रष्टाचार और कार्य के प्रति लापरवाही और आचरण नियमावली के पालन न किए जाने के क्रम में जांच में दोषी पाए जाने पर दो दरोगा और दो आरक्षी को निलंबित कर विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं.
विभागीय जांच के निर्देश : उन्होंने बताया कि सीओ सकलडीहा को मामले की जांच के निर्देश दिये गये थे. जिसकी अपर पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दी थी. जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज समेत तीन को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा एक सिपाही को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के निर्देश दिये गये हैं. एसपी आदित्य लांग्हे के सख्त तेवर के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गया है.
यह था पूरा मामला : दरअसल, पिछले दिनों सकलडीहा कोतवाली के एक गांव में मोबाइल को लेकर विवाद होने पर चौकी पर लाये गये दो युवकों को छोड़ने के लिए जबरन पैसा लेने का आरोप लगा था. आरोप था कि पैसा न होने के बाद इन लोंगों ने बीयर शाॅप के स्कैनर पर पैसा मंगवाया था, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से हुई थी. जिसके बाद जांच के निर्देश दिये गये थे. जांच में दोषी पाये जाने के बाद दो दरोगा और दो आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है.
