बिहार में थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला
नवादा एसपी ने थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. पुलिस कस्टडी में नाबालिग की मौत मामले में यह कार्रवाई की गई है.
Published : December 2, 2025 at 1:51 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा में 26 नवंबर को पुलिस कस्टडी में नाबालिग की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. नवादा एसपी अभिनव धीमान ने थानाध्यक्ष समेत 04 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. बता दें कि परिजन पुलिस पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगा रहे थे, वहीं पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी.
थानेदार सहित चार पुलिसकर्मी निलंबित: काशीचक थाना में नाबालिग युवक की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में बीते दिनों तनाव और रोष की स्थिति बनी हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने एक्शन लिया और थानाध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है.
किन चार पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई?: इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरीबरावां ने जांच प्रतिवेदन सौंपा और प्रथम दृष्टया उसमें थानाध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता, सहायक थानाध्यक्ष लवेश्वर कुमार धान चौकीदार कपिलदेव, और होमगार्ड हरेराम कुमार पर गाज गिरी है.
क्या है पूरा मामला?: मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जाता है. नाबालिग छात्रा की मां ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि उसकी बेटी घर से एडमिट कार्ड लाने गयी थी, जो 25 नवंबर तक अपने घर वापस नहीं लौटी. खोजबीन के दौरान आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि एक नाबालिग लड़के और उसके दो दोस्तों के साथ लड़की को देखा गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 नवंबर को सभी को बरामद कर लिया और नाबालिग लड़के को रात करीब 8:30 बजे थाने लेकर आ गई.
हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद आई मौत थी की खबर: नाबालिग लड़के को चौकीदार कपिलदेव पासवान की निगरानी में रखा गया था, लेकिन 27 नवंबर को सुबह लगभग 07:15 बजे जानकारी मिली कि लड़के की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत हो गई है. पुलिस नाबालिग को इलाज के लिए जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काशीचक लेकर आई तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पकरीबरावां को निर्देशित किया गया था.
परिजनों का पुलिस प्रताड़ना का आरोप : नाबालिग की मौत की जानकारी जैसे ही उसके परिजनों और ग्रामीणों को मिली सभी उग्र हो गए और अस्पताल को घेर कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने पुलिस के दो वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और जमकर हंगामा किया गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी मौत हुई है.
वहीं डीएसपी राकेश कुमार भास्कर ने बताया था कि नाबालिग को बुधवार की शाम प्रेम प्रसंग मामले में गिरफ्तार कर थाना लाया गया था. सुबह सूचना मिली की उसकी मौत हो गयी है. परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है, उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया, तब जाकर आक्रोशित शांत हुए.
डीएसपी ने साफ-साफ कहा था कि "थाने में सीसीटीवी लगा हुआ है ,जिसकी बारीकी से जांच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी."
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रही जांच: इस मामले में घटनास्थल को सुरक्षित कर सूक्ष्म निरीक्षण एवं साक्ष्य एकत्रित करने के लिए एफएसएल टीम को भेजा गया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यपालक दण्डाधिकारी के द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के समक्ष वीडियोग्राफी के साथ कराया गया है. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानक प्रक्रिया के तहत न्यायिक जांच और कार्यपालक दण्डाधिकारी से जांच करायी जा रही है.
