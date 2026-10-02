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देवरिया: RSS स्वयंसेवक की हत्या मामले में SP का बड़ा एक्शन, थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया : लार थाना क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर के विवाद को लेकर हुई RSS स्वयंसेवक की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रामेश्वर तिवारी की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाया है.