देवरिया: RSS स्वयंसेवक की हत्या मामले में SP का बड़ा एक्शन, थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड
RSS स्वयंसेवक रामेश्वर तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने लिया कड़ा एक्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 4:49 PM IST
देवरिया : लार थाना क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर के विवाद को लेकर हुई RSS स्वयंसेवक की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रामेश्वर तिवारी की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाया है.
एसपी ने तत्काल प्रभाव से लार के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक राम मूरत और दो कांस्टेबल चंद्रभान व प्रीतम को निलंबित कर दिया है. वहीं, पुलिस ने हत्या के मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
बता दें कि गुरुवार की रात में भीकम छपरा गांव में सड़क पर ब्रेकर बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान जयमंगल तिवारी के पुत्र रामेश्वर तिवारी (RSS स्वयंसेवक) पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल रामेश्वर को परिजन सीएचसी लार ले गए थे, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
शुक्रवार 2 अक्टूबर को मृतक की पत्नी अमृता देवी की तहरीर पर थाना लार में नामजद आरोपी संजय तिवारी, दीपक तिवारी, प्रांजल तिवारी, अभिनित तिवारी, आदित्य तिवारी और निखिल तिवारी सहित 10 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है.
पुलिस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.इधर घटना के बाद से भीकम छपरा गांव में तनाव का माहौल है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
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