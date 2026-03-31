राजस्थान के लोकेंद्र, मान सिंह, अश्लेश और वीरभद्र का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन
ओपन सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम में राजस्थान के चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है.
Published : March 31, 2026 at 9:55 PM IST
जयपुर: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 31 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित होने वाली पांचवीं ओपन सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम में राजस्थान के चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है. इन खिलाड़ियों में दौसा के लोकेंद्र सिंह राठौड़, जयपुर के मान सिंह शेखावत और अश्लेश पंवार तथा बांसवाड़ा के वीरभद्र सिंह शामिल हैं. भारतीय टीम मंगलवार सुबह ताशकंद पहुंच चुकी है और टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गई है.
राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित खिलाड़ियों में लोकेंद्र सिंह राठौड़ टीम में लेफ्ट विंग की भूमिका निभाएंगे. वहीं, मान सिंह शेखावत राइट बैक पोजीशन पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. जयपुर के ही अश्लेश पंवार राइट विंग पर खेलते हुए टीम को मजबूती देंगे, जबकि वीरभद्र सिंह सेंटर बैक के रूप में टीम की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे.
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यश प्रताप सिंह का कहना है कि राजस्थान के इन चार खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम में चयन प्रदेश के लिए गर्व की बात है. इससे राज्य में हैंडबॉल खेल को नई पहचान मिलेगी.
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