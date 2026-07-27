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विश्व कप हॉकी के लिए नीदरलैंड रवाना हुई भारतीय टीम, झारखंड की चार खिलाड़ी करेंगी देश का प्रतिनिधित्व

रांचीः 14 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होने वाले एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम सोमवार को बेंगलुरु से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गई. भारतीय महिला टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों का चयन राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.

झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. हॉकी झारखंड के अनुसार, यह पहला अवसर है जब विश्व कप में झारखंड की चार महिला खिलाड़ी एक साथ भारतीय टीम का हिस्सा बनी हैं.

इस बार भारतीय महिला टीम की कमान भी झारखंड की स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को सौंपी गई है. इसके साथ ही वह विश्व कप में भारतीय महिला टीम की कप्तानी करने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. सलीमा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी की अहम खिलाड़ी रही हैं और अपनी तेज खेल शैली व नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाती हैं.

झारखंड की अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान भी इस विश्व कप में नया इतिहास रचने जा रही हैं. वह लगातार तीसरी बार हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा बनी हैं. इससे पहले उन्होंने 2018 और 2022 के विश्व कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था. लगातार तीन विश्व कप खेलने वाली वह झारखंड की पहली और एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं.

वहीं, झारखंड की युवा खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग पहली बार विश्व कप में भारतीय टीम की जर्सी पहनेंगी. दोनों खिलाड़ियों के चयन को राज्य में महिला हॉकी के बढ़ते स्तर का परिणाम माना जा रहा है. खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि ये युवा खिलाड़ी विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करेंगी.

हॉकी झारखंड की कोषाध्यक्ष एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी असरिता लकड़ा ने भारतीय महिला टीम और झारखंड की खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में झारखंड की चार खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन होना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. यह दिखाता है कि झारखंड में महिला हॉकी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. हमें विश्वास है कि हमारी बेटियां विश्व कप में देश का नाम रोशन करेंगी.