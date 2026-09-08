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एशियन गेम्स में झारखंड की चार बेटियों पर नजर, सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कमान

रांचीः एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल करने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम 20वें एशियन गेम्स आइची-नागोया 2026 के लिए जापान रवाना हो गई हैं.

एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कमान झारखंड की स्टार और सिमडेगा की सलीमा टेटे संभाल रही हैं. टीम का लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल करना है.

भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की चार खिलाड़ियों को जगह मिली है. इनमें कप्तान सलीमा टेटे के अलावा खूंटी की निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और सिमडेगा की दीपिका सोरेंग शामिल हैं. चारों खिलाड़ियों के चयन से एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय हॉकी में झारखंड की प्रतिभा और मजबूत उपस्थिति सामने आई है. खास तौर पर सलीमा टेटे को भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से राज्य के खेल प्रेमियों में उत्साह है.

एशियन गेम्स के हॉकी मुकाबलों में भारत को पूल-बी में रखा गया है. इस पूल में भारत के साथ मेजबान जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान की टीमें हैं. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ करेगी. इसके बाद 21 सितंबर को इंडोनेशिया, 23 सितंबर को थाईलैंड, 25 सितंबर को जापान और 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट का स्वर्ण पदक मुकाबला 2 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारतीय महिला टीम के लिए वर्ष 2026 अब तक शानदार रहा है. टीम ने एफआईएच महिला नेशंस कप का खिताब अपने नाम किया और महिला प्रो लीग में प्रमोशन हासिल किया. इसके बाद एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पांचवां स्थान हासिल कर अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया, लगातार बेहतर प्रदर्शन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है.