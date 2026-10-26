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भरतपुर के क्रिकेट इतिहास में पहली बार, एक साथ 4 खिलाड़ी राजस्थान अंडर-16 कैंप में चयनित

अंडर 16 कैंप में चयनित खिलाड़ी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: क्रिकेट के क्षेत्र में भरतपुर जिले के युवा खिलाड़ियों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से अंडर-16 राजस्थान टीम के गठन के लिए आयोजित किए जा रहे चयन कैंप में भरतपुर जिले के चार खिलाड़ियों का एक साथ चयन हुआ है. जिले के क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार है. इस उपलब्धि से जिले के क्रिकेट जगत में उत्साह का माहौल है.

जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि राजस्थान अंडर-16 कैंप के लिए भरतपुर से वशिष्ठ शर्मा, अनमोल शर्मा, निचल शर्मा और भावेश बघेल का चयन किया गया है. इन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता और चैलेंजर ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया था. उनके इसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राजस्थान कैंप में शामिल होने का अवसर मिला है.