भरतपुर के क्रिकेट इतिहास में पहली बार, एक साथ 4 खिलाड़ी राजस्थान अंडर-16 कैंप में चयनित
राजस्थान क्रिकेट संघ के इस कैंप के लिए पूरे राजस्थान से 35 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.
Published : October 26, 2026 at 3:08 PM IST
भरतपुर: क्रिकेट के क्षेत्र में भरतपुर जिले के युवा खिलाड़ियों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से अंडर-16 राजस्थान टीम के गठन के लिए आयोजित किए जा रहे चयन कैंप में भरतपुर जिले के चार खिलाड़ियों का एक साथ चयन हुआ है. जिले के क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार है. इस उपलब्धि से जिले के क्रिकेट जगत में उत्साह का माहौल है.
जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि राजस्थान अंडर-16 कैंप के लिए भरतपुर से वशिष्ठ शर्मा, अनमोल शर्मा, निचल शर्मा और भावेश बघेल का चयन किया गया है. इन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता और चैलेंजर ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया था. उनके इसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राजस्थान कैंप में शामिल होने का अवसर मिला है.
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27 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा कैंप: तिवारी ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित यह कैंप 27 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा. इसमें पूरे राजस्थान से चुने गए 35 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. कैंप के दौरान खिलाड़ियों की क्षमता, खेल कौशल और प्रदर्शन को परखने के लिए चयन मैच आयोजित किए जाएंगे. इन मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की अंडर-16 टीम के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा. ऐसे में भरतपुर के चारों खिलाड़ियों के पास अपने खेल को साबित करने और प्रदेश की टीम में जगह बनाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा. कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है.
क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए उपलब्धि: तिवारी का कहना था कि एक साथ चार खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय चयन कैंप में पहुंचना भरतपुर में क्रिकेट प्रतिभाओं की मौजूदगी को दर्शाता है. जिला क्रिकेट संघ ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है. संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे कैंप में भी शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान की अंतिम टीम में अपनी जगह बनाएंगे. चारों खिलाड़ियों के चयन की खुशी में जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय पर मिठाइयां भी बांटी गईं. इस दौरान संघ के पदाधिकारियों, चयनकर्ताओं और सदस्यों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.
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