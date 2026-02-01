ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, चार श्रद्धालुओं की मौत

बक्सर-पटना फोरलेन पर अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर. माघी पूर्णिमा स्नान जा रहे चार श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत. पढ़ें पूरी खबर-

Buxar road accident
बक्सर में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 1, 2026 at 11:51 AM IST

4 Min Read
बक्सर: बिहार के बक्सर-पटना फोरलेन पर रविवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. घने कोहरे के बीच किसी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए. इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. हादसा नया भोजपुर थाना क्षेत्र के चंदा गांव के पास सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हुआ, जब दृश्यता बेहद कम थी.

माघी पूर्णिमा स्नान के लिए निकले थे श्रद्धालु: सभी लोग माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान करने बक्सर की ओर जा रहे थे. सभी मृतक कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. इन श्रद्धालुओं की यात्रा आस्था और श्रद्धा से भरी थी, लेकिन घने कोहरे और तेज रफ्तार ने इसे मातम में बदल दिया.

कैसे हुआ हादसा?: घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी तक देख पाना मुश्किल हो रहा था. टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण सहम गए और दौड़कर मौके पर पहुंचे. कार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी कि फंसे लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया.

तीन लोगों की मौके पर मौत: ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी अंतिम सांस ली.

Buxar road accident
बक्सर-पटना फोरलेन पर हादसा (ETV Bharat)

कहां के रहने वाले है मृतक?: सूचना मिलते ही नया भोजपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया. हादसे के कारण फोरलेन पर कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई. मृतकों की प्रारंभिक पहचान कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के निवासियों के रूप में हुई है, लेकिन पुलिस उनकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है.

अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस: नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच चल रही है. अधिकारी ने कहा कि कोहरे के दौरान फोरलेन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी जरूरी है, लेकिन तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं. पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की है कि ऐसे मौसम में गति कम रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें.

"अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. कोहरे के समय फोरलेन पर सतर्कता बेहद जरूरी है, लेकिन तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है."-चंदन कुमार, थानाध्यक्ष, नया भोजपुर

कोहरे में ड्राइविंग के लिए सावधानी जरूरी: विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में घने कोहरे के दौरान ड्राइविंग करते समय कम गति, फॉग लाइट्स और सुरक्षित दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. प्रशासन को ऐसे मार्गों पर फॉग अलर्ट सिस्टम और स्पीड कैमरे लगाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें.

