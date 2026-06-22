बोकारो में PUBG विवाद ने लिया हिंसक रूप, उस्तरा, कैंची से हमला, वृद्ध समेत चार घायल
बोकारो में PUBG विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में वृद्ध समेत चार घायल हो गए.
Published : June 22, 2026 at 6:48 PM IST
बोकारो: जिले के बेरमो स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार स्थित नीचे क्वार्टर में कथित तौर पर वीडियो गेम को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झड़प में बदल गया. दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक 60 साल के वृद्ध समेत चार लोग घायल हो गए. आरोप है कि हमलावरों ने उस्तरा, कैंची और डंडे-लाठी से हमला करके कई लोगों को लहूलुहान कर दिया.
घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज
घायलों में मुकेश कुमार यादव (30), उनके पिता परमानंद यादव (60), नितेश कुमार यादव (12) तथा एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं. सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया है. पीड़ित मुकेश कुमार यादव के अनुसार, वह शाम के समय मोहल्ले के एक कुएं के चबूतरे पर बैठा था. इसी दौरान स्थानीय निवासी संतोष ठाकुर और सूरज ठाकुर वहां पहुंचे और हमला कर दिया.
उस्तरा और डंडे-लाठी से मारपीट का आरोप
आरोप है कि दोनों ने उस्तरे से हमला करके उसे घायल कर दिया तथा डंडे-लाठी से भी मारपीट की. शोर-शराबा सुनकर बचाव के लिए पहुंचे उसके पिता परमानंद यादव पर भी कैंची से हमला किए जाने का आरोप है. दोनों पक्षों के बीच पहले से PUBG गेम को लेकर कहासुनी और विवाद चल रहा था, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया.
जांच के बाद होगी दोषियों पर कार्रवाई: थाना प्रभारी धनंजय सिंह
हालांकि पुलिस अभी इस पहलू की भी जांच कर रही है. मामले में गांधीनगर थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि इन लोगों में पबजी खेल को लेकर विवाद हुआ था, इसी बात को लेकर सोमवार को विवाद बढ़ गया और एक दूसरे पर हमला कर दिया. जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. अभी तत्काल घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है.
वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. घायल अवस्था में सभी लोग गांधीनगर थाना पहुंचे थे, जहां से उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.
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