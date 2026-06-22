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बोकारो में PUBG विवाद ने लिया हिंसक रूप, उस्तरा, कैंची से हमला, वृद्ध समेत चार घायल

बोकारो: जिले के बेरमो स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार स्थित नीचे क्वार्टर में कथित तौर पर वीडियो गेम को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झड़प में बदल गया. दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक 60 साल के वृद्ध समेत चार लोग घायल हो गए. आरोप है कि हमलावरों ने उस्तरा, कैंची और डंडे-लाठी से हमला करके कई लोगों को लहूलुहान कर दिया.

घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज

घायलों में मुकेश कुमार यादव (30), उनके पिता परमानंद यादव (60), नितेश कुमार यादव (12) तथा एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं. सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया है. पीड़ित मुकेश कुमार यादव के अनुसार, वह शाम के समय मोहल्ले के एक कुएं के चबूतरे पर बैठा था. इसी दौरान स्थानीय निवासी संतोष ठाकुर और सूरज ठाकुर वहां पहुंचे और हमला कर दिया.

मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित (Etv Bharat)

उस्तरा और डंडे-लाठी से मारपीट का आरोप

आरोप है कि दोनों ने उस्तरे से हमला करके उसे घायल कर दिया तथा डंडे-लाठी से भी मारपीट की. शोर-शराबा सुनकर बचाव के लिए पहुंचे उसके पिता परमानंद यादव पर भी कैंची से हमला किए जाने का आरोप है. दोनों पक्षों के बीच पहले से PUBG गेम को लेकर कहासुनी और विवाद चल रहा था, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया.