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विजिलेंस और विद्युत विभाग की कार्रवाई, जिला उद्योग केंद्र परिसर में बिजली चोरी करते चार लोगों को पकड़ा

उधम सिंह नगर के जिला उद्योग केंद्र परिसर में चार लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए, विजिलेंस और विद्युत विभाग ने कार्रवाई की.

Electricity thief arrested
जिला उद्योग केंद्र परिसर में बिजली चोरी करते चार लोगों को पकड़ा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 28, 2026 at 3:39 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित जिला उद्योग केंद्र के आवासीय परिसर में बिजली चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों पर बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने संयुक्त छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान चार लोगों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा. विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए पंतनगर थाने में तहरीर सौंप दी है. विभाग का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा.

उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित जिला उद्योग केंद्र के आवासीय परिसर में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर गठित टीम ने परिसर में छापेमारी कर चार लोगों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा. जांच के दौरान बिजली चोरी के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. इस संबंध में पंतनगर थाने में लिखित तहरीर भी दे दी गई है.

जानकारी के अनुसार बिजली विभाग को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि जिला उद्योग केंद्र के आवासीय परिसर में कुछ लोग नियमों को दरकिनार कर अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं. शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया. इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों और विजिलेंस टीम के सदस्यों को शामिल किया गया.

एसडीओ अन्नू अरोरा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जिला उद्योग केंद्र परिसर में पहुंचकर विभिन्न आवासों और बिजली कनेक्शनों की गहन जांच की. निरीक्षण के दौरान चार स्थानों पर बिजली चोरी के मामले सामने आए. जांच में पाया गया कि संबंधित लोग विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे, जिससे ऊर्जा निगम को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा था.

कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और बिजली चोरी में प्रयुक्त अवैध कनेक्शनों को भी चिन्हित किया. जांच पूरी होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी. बिजली विभाग की ओर से पंतनगर थाने में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.

विभाग को लगातार बिजली चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. शिकायतों के सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम के सहयोग से संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें चार लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए. बिजली चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे ऊर्जा निगम को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ ईमानदारी से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है. इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.
-अन्नू अरोरा, एसडीओ-

उन्होंने बताया कि विभाग भविष्य में भी जिलेभर में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाता रहेगा. जिन क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त होंगी, वहां आकस्मिक निरीक्षण और छापेमारी की जाएगी. विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी बिजली चोरी की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत बिजली विभाग या विजिलेंस टीम को दें, ताकि समय रहते दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

बिजली विभाग का कहना है कि बिजली चोरी रोकना विभाग की प्राथमिकता है और इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि राजस्व की हानि को रोका जा सके और सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं पारदर्शी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

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