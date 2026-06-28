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विजिलेंस और विद्युत विभाग की कार्रवाई, जिला उद्योग केंद्र परिसर में बिजली चोरी करते चार लोगों को पकड़ा

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित जिला उद्योग केंद्र के आवासीय परिसर में बिजली चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों पर बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने संयुक्त छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान चार लोगों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा. विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए पंतनगर थाने में तहरीर सौंप दी है. विभाग का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा.

उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित जिला उद्योग केंद्र के आवासीय परिसर में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर गठित टीम ने परिसर में छापेमारी कर चार लोगों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा. जांच के दौरान बिजली चोरी के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. इस संबंध में पंतनगर थाने में लिखित तहरीर भी दे दी गई है.

जानकारी के अनुसार बिजली विभाग को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि जिला उद्योग केंद्र के आवासीय परिसर में कुछ लोग नियमों को दरकिनार कर अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं. शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया. इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों और विजिलेंस टीम के सदस्यों को शामिल किया गया.

एसडीओ अन्नू अरोरा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जिला उद्योग केंद्र परिसर में पहुंचकर विभिन्न आवासों और बिजली कनेक्शनों की गहन जांच की. निरीक्षण के दौरान चार स्थानों पर बिजली चोरी के मामले सामने आए. जांच में पाया गया कि संबंधित लोग विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे, जिससे ऊर्जा निगम को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा था.