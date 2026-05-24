मिर्जापुर में सड़क किनारे खड़ी एंबुलेंस में पीछे से जा घुसी कार; चार लोग गंभीर रूप से घायल, कार आगे से क्षतिग्रस्त
अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 3:27 PM IST
मिर्जापुर : जनपद के पड़री थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 135 पर भीषण सड़क हादसा हो गया. रविवार को पीछे से आ रही एक कार और सड़क किनारे खड़ी एंबुलेंस में टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस के मुताबिक, मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के पड़री गांव के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 135 पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. रविवार को पीछे से आ रही एक कार और सड़क किनारे खड़ी एंबुलेंस में टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीण और राहगीरों की मदद से कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी गई.
मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़री में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, नालंदा बिहार के रहने वाले मनोज पासवान भोपाल से अपने भाई धनराज का शव एंबुलेंस से लेकर घर जा रहे थे. पड़री गांव के पास एंबुलेंस का टायर पंचर हो गया.
ड्राइवर सड़क किनारे एम्बुलेंस खड़ी कर टायर बदलने के लिए बाहर निकला तभी, पीछे से आ रही कार अचानक सीधे एंबुलेंस में जा घुसी. हादसे में कार सवार संजय सिंह, धनंजय, रोहित घायल हो गए. यह सभी सतना मुख्तियारगंज मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. सभी कार सवार अंतिम संस्कार में शामिल होने मणिकर्णिका घाट वाराणसी जा रहे थे.
अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि शव लेकर जा रही एंबुलेंस में पीछे से आ रही कार की टक्कर हो गई. पड़री के समीप घटना हुई है. हादसे में चार लोग घायल हैं. अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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