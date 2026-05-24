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मिर्जापुर में सड़क किनारे खड़ी एंबुलेंस में पीछे से जा घुसी कार; चार लोग गंभीर रूप से घायल, कार आगे से क्षतिग्रस्त

मिर्जापुर में सड़क किनारे खड़ी एंबुलेंस में पीछे से घुसी कार ( Photo credit: ETV Bharat )