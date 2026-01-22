ETV Bharat / state

प्रेमी की हत्या मामले में प्रेमिका, उसके पति, पिता और भाई को उम्रकैद की सजा

अवैध संबंध में प्रेमी की हत्या मामले में महिला समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. एक ही परिवार के सभी दोषी हैं.

LIFE IMPRISONMENT IN ROHTAS
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 22, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास : बिहार के रोहतास में 7 साल पहले नाबालिग प्रेमी की हत्या मामले में रोहतास सिविल कोर्ट का अहम फैसला आया है. न्यायालय ने प्रेमी की हत्या के मामले में प्रेमिका, उसके पति, पिता एवं भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों ने प्रेमी का पेट फाड़कर उसके गुप्तांग को काटकर पेड़ पर लटका दिया था. उसकी लाश खेत में मिली थी.

14 साल के किशोर की हुई थी हत्या : दरअसल, रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव में सात वर्ष पूर्व एक 14 वर्षीय किशोर की हत्या हुई थी. इस मामले में जिला जज (चतुर्थ) अनिल कुमार की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

प्राइवेट पार्ट काट कर फेंका गया था : मामले में पीड़ित परिवार के वकील रामाशीष सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. घर से किशोर शाम में निकला था. सुबह में उसकी बॉडी बरामद हुई थी. चाकू से गोदकर नृशंस हत्या की गई थी. आरोप यह भी था कि प्राइवेट पार्ट काट कर फेंक दिया गया था. उसी संदर्भ में यह फैसला आया है.

''मृतक के पिता के लिखित शिकायत पर अगरेर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें एडीजे चार की अदालत ने सुनवाई करते हुए एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनके ऊपर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है.''- रामाशीष सिंह, अधिवक्ता, रोहतास व्यवहार न्यायालय सासाराम

अधिवक्ता रामाशीष सिंह (ETV Bharat)

क्या था पूरा मामला? : घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतक मनु कुमार चार मार्च 2019 की शाम में किसी कार्य से अपने घर से निकला, लेकिन देर रात वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. वहीं अगली सुबह ग्रामीणों ने खेत में एक शव देखा, जिसकी पहचान मनु कुमार के रूप में हुई. मृतक के शरीर पर चाकू से वार के कई निशान मिले थे.

चार दोषियों को आजीवन कारावास : पुलिस अनुसंधान में हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई. पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में ट्यूशन से लौट रही बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या

बिहार के रोहतास में ट्रिपल मर्डर, महिला ने पति, ससुर और देवर को मार डाला

बिहार में तीन लोगों की मौत से हड़कंप, पत्नी-पिता की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली

TAGGED:

LOVER MURDER IN ROHTAS
रोहतास में चार लोगों को उम्रकैद
रोहतास में प्रेमी की हत्या
BIHAR NEWS
LIFE IMPRISONMENT IN ROHTAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.