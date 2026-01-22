ETV Bharat / state

प्रेमी की हत्या मामले में प्रेमिका, उसके पति, पिता और भाई को उम्रकैद की सजा

रोहतास : बिहार के रोहतास में 7 साल पहले नाबालिग प्रेमी की हत्या मामले में रोहतास सिविल कोर्ट का अहम फैसला आया है. न्यायालय ने प्रेमी की हत्या के मामले में प्रेमिका, उसके पति, पिता एवं भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों ने प्रेमी का पेट फाड़कर उसके गुप्तांग को काटकर पेड़ पर लटका दिया था. उसकी लाश खेत में मिली थी.

14 साल के किशोर की हुई थी हत्या : दरअसल, रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव में सात वर्ष पूर्व एक 14 वर्षीय किशोर की हत्या हुई थी. इस मामले में जिला जज (चतुर्थ) अनिल कुमार की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

प्राइवेट पार्ट काट कर फेंका गया था : मामले में पीड़ित परिवार के वकील रामाशीष सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. घर से किशोर शाम में निकला था. सुबह में उसकी बॉडी बरामद हुई थी. चाकू से गोदकर नृशंस हत्या की गई थी. आरोप यह भी था कि प्राइवेट पार्ट काट कर फेंक दिया गया था. उसी संदर्भ में यह फैसला आया है.

''मृतक के पिता के लिखित शिकायत पर अगरेर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें एडीजे चार की अदालत ने सुनवाई करते हुए एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनके ऊपर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है.''- रामाशीष सिंह, अधिवक्ता, रोहतास व्यवहार न्यायालय सासाराम