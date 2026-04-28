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शादी समारोह से घर लौट रहे 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत, इलाके में मातम

लखीमपुर खीरी: जिले के फरधान थाना क्षेत्र के लखनापुर चौराहे के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, बताया जा रहा है कि सभी लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम से घर लौट रहे थे, तभी एक ब्रेजा कार ने टक्कर मार दी. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.



सड़क हादसे ने चार लोगों की मौत: फरधान थाना प्रभारी निरीक्षक राजू राव के अनुसार, मृतकों की पहचान हितेश शुक्ला (42) पुत्र कमल किशोर, हरिकिशन (40) पुत्र विनोद निवासी सोनौरा, अनुज कुमार (35) पुत्र विजय और आदर्श पुत्र राम सहोदर निवासी बासारा के रूप में हुई है, सभी मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो शादी समारोह से घर लौट रहे थे.

मृतक सभी रिश्तेदार थे: घटना के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फरधान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, परिजनों के अनुसार मृतक अनुज और आदर्श चचेरे भाई थे, जबकि हरिकिशन और हितेश शुक्ला चाचा-भतीजा थे, इस हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



चालक शराब के नशे में था: मृतक के परिजन अजय पाल वर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके, वहीं, इस हादसे की सूचना मिलते ही कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू लखीमपुर खीरी के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया.



फरधान थाना प्रभारी निरीक्षक राजू राव ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है, कार चालक भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं.