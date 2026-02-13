चमोली में सड़क हादसा, थराली के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ वाहन
चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आज दोपहर को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 13, 2026 at 7:39 PM IST
थराली: उत्तराखंड के चमोली जिले में सड़क हादसे की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि नगर पंचायत थराली के कूड़ा डंपिंग जोन में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में चार लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों में दो की हालत गंभीर बनी हुई है.
जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार 13 फरवरी दोपहर की है. ग्वालदम-सिमली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थराली बाजार से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर कूड़ा डम्पिग जोन है. वहीं पर ग्वालदम से थराली की ओर आते हुए वाहन संख्या यूके 18 सीए 4255 पिकअप तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरी.
इस वाहन में चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे. दुर्घटना की सूचना मिलते ही थराली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लेकर पहुंचे, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है.
थराली के थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि घायलों में 25 वर्षीय अंशु पुत्र हमीद मियां और 50 वर्षीय पप्पू निवासी पुराना रोड़वेज स्टेशन बरेली उत्तर प्रदेश को गंभीर चोटें आई हैं. जबकि 45 वर्षीय सोहेल पुत्र बाबर व 17 वर्षीय अली पुत्र सराफत निवासी पुराना रोडवेज बरेली मामूली रूप से चोटिल हुए हैं. जबकि चालक सुरक्षित बताया जा रहा है.
बता दें कि आज सुबह टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में बदरीनाथ-ऋषिकेश हाईवे पर भी भीषण सड़क हादसा हुआ था. तीनधारा के पास सुबह एक वाहन गंगा में गिर गया था. हादसे के वक्त वाहन में तीन लोग सवार थे. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन वाहन सवार तीनों लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया. फिलहाल तीनों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन शाम तक भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया था.
