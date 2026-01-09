ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का फिर एक्शन, अब शामली और संतकबीरनगर में हॉफ एनकाउंटर, 4 घायल

शामली में पकड़े गए बदमाश रोने लगे, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

शामली में मुठभेड़
शामली में मुठभेड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली/संतकबीरनगर: शामली और संतकबीरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 आरोपियों के पैर में गोली लगी है. यूपी पुलिस ने दोनों मामले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

शामली में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पकड़े गए बदमाश रोने लगे और कभी भी अपराध न करने की कसम खाने लगा. मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा का है. जहां सरवर उर्फ कल्लू अपने भाई नदीम के साथ गाड़ी से घर लौट रहा था. इस दौरान उनकी कार की टक्कर गांव के ही बाइक सवार सावेज, सुफियान और उनके साथी से हो गई. इसके बाद सावेज ने फायरिंग कर मौके पर फरार हो गया. सरवर उर्फ कल्लू ने इसकी शिकायत पुलिस से की. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सुफियान को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. इस बीच शुक्रवार को जहांनपुरा पुलिया के पास कांधला रोड पर चेकिंग के दौरान शावेज और जुनैद की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गया. घायलों को पुलिस ने कैराना सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि 5 जनवरी 2026 को कैराना कोतवाली के गांव तीतर वाडा में एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ हवाई फायरिंग की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. जबकि फरार दो अन्य आरोपियों को आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. घटना में इनके अन्य साथी की भी तलाश की जा रही है.



संतकबीरनगर में भी मुठभेड़: संतकबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के रक्शाकला गांव के पास गुरुवार की भोर में पुलिस और गो-तस्करों के बीच तीखी मुठभेड़ हो गई. बगीचे में प्रतिबंधित मांस काट रहे तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ में दो गो-तस्करों के बाएं पैर में गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मौके से 100 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, हथियार और मांस काटने के उपकरण बरामद हुए हैं. हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर तीन अन्य आरोपी भागने में सफल रहे.

​पुलिस को बुधवार की देर रात सूचना मिली थी कि रक्शाकला गांव के एक बगीचे में कुछ अपराधी अवैध रूप से पशु वध कर रहे हैं. इस सूचना पर दुधारा पुलिस ने घेराबंदी शुरू की. भोर में करीब 4:30 बजे जैसे ही पुलिस टीम तस्करों के करीब पहुंची, बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर सीधा फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में इकलाख (50) निवासी बस्ती और अलाउद्दीन (28) निवासी दुधारा घायल हो गए. दोनों को तत्काल सेमरियावां अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. एसपी ने बताया कि फरार तीन अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में पुलिस एनकाउंटर; लखनऊ में चार वांटेड बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैरों में लगी गोली

यह भी पढ़ें: यूपी में कई जिलों में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से 8 बदमाश घायल, दारोगा को भी लगी गोली

TAGGED:

ENCOUNTER IN SHAMLI
ENCOUNTER IN SANT KABIR NAGAR
UP ENCOUNTER
UP NEWS
ENCOUNTER IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.