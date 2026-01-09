ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का फिर एक्शन, अब शामली और संतकबीरनगर में हॉफ एनकाउंटर, 4 घायल

शामली/संतकबीरनगर: शामली और संतकबीरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 आरोपियों के पैर में गोली लगी है. यूपी पुलिस ने दोनों मामले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

शामली में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पकड़े गए बदमाश रोने लगे और कभी भी अपराध न करने की कसम खाने लगा. मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा का है. जहां सरवर उर्फ कल्लू अपने भाई नदीम के साथ गाड़ी से घर लौट रहा था. इस दौरान उनकी कार की टक्कर गांव के ही बाइक सवार सावेज, सुफियान और उनके साथी से हो गई. इसके बाद सावेज ने फायरिंग कर मौके पर फरार हो गया. सरवर उर्फ कल्लू ने इसकी शिकायत पुलिस से की. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सुफियान को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. इस बीच शुक्रवार को जहांनपुरा पुलिया के पास कांधला रोड पर चेकिंग के दौरान शावेज और जुनैद की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गया. घायलों को पुलिस ने कैराना सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है.



अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि 5 जनवरी 2026 को कैराना कोतवाली के गांव तीतर वाडा में एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ हवाई फायरिंग की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. जबकि फरार दो अन्य आरोपियों को आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. घटना में इनके अन्य साथी की भी तलाश की जा रही है.





संतकबीरनगर में भी मुठभेड़: संतकबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के रक्शाकला गांव के पास गुरुवार की भोर में पुलिस और गो-तस्करों के बीच तीखी मुठभेड़ हो गई. बगीचे में प्रतिबंधित मांस काट रहे तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ में दो गो-तस्करों के बाएं पैर में गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मौके से 100 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, हथियार और मांस काटने के उपकरण बरामद हुए हैं. हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर तीन अन्य आरोपी भागने में सफल रहे.

