शादी से खुश नहीं थी पत्नी, प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, चार गिरफ्तार

श्रीगंगानगर: जिले के रावला क्षेत्र के चक 01 केएलएम में तीन दिन पहले हुई युवक आशीष की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इसे पहले सड़क हादसा माना जा रहा था, वह एक सुनियोजित हत्याकांड निकला. इस वारदात के पीछे मृतक की पत्नी ही साजिशकर्ता थी, जिसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि यह मामला सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या था. मृतक की पत्नी अंजू उर्फ अंजली ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 को चक 01 केएलएम निवासी बजीरचंद द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनके भतीजे आशीष की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है. प्रारंभिक तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का दर्ज किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान चोटों की प्रकृति संदिग्ध पाई गई.