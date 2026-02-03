शादी से खुश नहीं थी पत्नी, प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, चार गिरफ्तार
जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि यह मामला सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या था.
Published : February 3, 2026 at 8:28 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के रावला क्षेत्र के चक 01 केएलएम में तीन दिन पहले हुई युवक आशीष की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इसे पहले सड़क हादसा माना जा रहा था, वह एक सुनियोजित हत्याकांड निकला. इस वारदात के पीछे मृतक की पत्नी ही साजिशकर्ता थी, जिसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि यह मामला सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या था. मृतक की पत्नी अंजू उर्फ अंजली ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 को चक 01 केएलएम निवासी बजीरचंद द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनके भतीजे आशीष की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है. प्रारंभिक तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का दर्ज किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान चोटों की प्रकृति संदिग्ध पाई गई.
पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से तकनीकी और गहन अनुसंधान किया. जांच में सामने आया कि मृतक आशीष की शादी करीब तीन माह पूर्व अंजू उर्फ अंजली से हुई थी. शादी से खुश न होने के कारण अंजली अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू के साथ मिलकर हत्या की योजना बना चुकी थी. घटना वाली रात अंजली ने आशीष को घूमने के बहाने सुनसान सड़क पर ले जाकर पहले से छिपे आरोपियों को इशारा किया. आरोपियों ने आशीष पर डंडों से हमला कर उसे बेहोश किया और फिर मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी. बाद में अंजली ने हत्या को दुर्घटना और लूट का रूप देने के लिए आरोपियों को आशीष का मोबाइल फोन और अपने झुमके देकर मौके से भगा दिया. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल संजय, रोहित उर्फ रॉकी, बादल उर्फ सिद्धार्थ और मृतक की पत्नी अंजू उर्फ अंजली को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.