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भारत-नेपाल सीमा के पास से थाइलैंड की 2 महिला समेत 4 गिरफ्तार, SSB का बड़ा एक्शन

किशनगंज: भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी 41वीं बटालियन ने बड़ी कार्रवाई की है. अन्य सुरक्षा एजेंसी की गुप्त सूचना पर दो थाई महिला नागरिक को नेपाली और स्थानीय दलाल के साथ संदिग्ध हालत में बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार किया गया है. चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

भारत-नेपाल बॉर्डर के पास एक्शन: एसएसबी रानीडांगा की 41वीं बटालियन ने करीब 5:30 बजे भारतीय पिलर संख्या 88/08 के पास (पुलिस स्टेशन नक्सलबाड़ी, जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल) एक विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान क्विक रिस्पॉन्स टीम ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार लोगों में 2 थाई नागरिक (महिला), एक नेपाली नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल हैं. साथ ही एक कार जब्त की गई है. उनके पास से कई मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जब्त किए.

गलत धंधे में संलिप्त है दोनों: गिरफ्तार थाई महिलाओं में एक की उम्र 43 वर्ष बताई जा रही है, जबकि दूसरी महिला 33 साल की है. दोनों अनाधिकृत जमीन के रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी. ये दोनों देह-व्यापार के धंधे में लिप्त बताई जा रही हैं.