बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर दो श्रीलंकाई समेत चार पकड़े गए, पूछताछ में जुटी खुफिया एजेंसी
सीमावर्ती इलाके में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी सामने आने के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:04 PM IST
बहराइच : भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और मुर्तिहा पुलिस ने दो श्रीलंकाई नागरिकों सहित चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों में श्रीलंका के दो नागरिकों के अलावा तमिलनाडु के दो निवासी भी शामिल हैं. सीमावर्ती इलाके में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी सामने आने के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.
चारों मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के सीमावर्ती गांव निधिपुरवा में निजी बस से मिहींपुरवा बस स्टैंड पहुंचे. वहां से उन्होंने जयरामपुरवा निवासी ई-रिक्शा चालक संतोष कुमार (27) को सीमावर्ती गांव चितलहवा स्थित शिव नंदी मंदिर चलने के लिए कहा. जब ई-रिक्शा चालक उन्हें निधिपुरवा लेकर पहुंचा और किराया मांगा, तो उन्होंने आपत्ति जताई.
हिंदी भाषा की जानकारी न होने के कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. इसी दौरान गश्त कर रही एसएसबी की बॉर्डर आउटपोस्ट तारानगर की टीम और थाना मूर्तिहा की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस और एसएसबी जवानों को देखकर संदिग्धों ने मौके से भागने की कोशिश की और चालक संतोष कुमार के साथ मारपीट की. संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर चारों को मौके पर ही दबोच लिया और कोतवाली मूर्तिहा ले आई.
पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजीत कुमार (39), पुत्र विवेकानंद निवासी श्रीलंका, कौशल्या (38), पत्नी थिरूसल्लबम निवासी श्रीलंका, प्रताप (38), पुत्र प्रभाहरन निवासी तमिलनाडु, धानम (53) पत्नी सुथागर निवासी तमिलनाडु के रूप में हुई है. बॉर्डर पर तैनात खुफिया एजेंसियां और पुलिस पकड़े गए लोगों से गहन पूछताछ कर रही हैं.
यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विदेशी नागरिक किस रास्ते और किस उद्देश्य से भारत-नेपाल सीमा तक पहुंचे तथा उनके साथ भारतीय नागरिकों की क्या भूमिका है. इस मामले में मुर्तिहा कोतवाली प्रभारी यतींद्र सिंह ने बताया, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
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