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बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर दो श्रीलंकाई समेत चार पकड़े गए, पूछताछ में जुटी खुफिया एजेंसी

दो श्रीलंकाई समेत चार पकड़े गए. ( Photo Credit; Bahraich Police )

बहराइच : भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और मुर्तिहा पुलिस ने दो श्रीलंकाई नागरिकों सहित चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों में श्रीलंका के दो नागरिकों के अलावा तमिलनाडु के दो निवासी भी शामिल हैं. सीमावर्ती इलाके में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी सामने आने के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

चारों मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के सीमावर्ती गांव निधिपुरवा में निजी बस से मिहींपुरवा बस स्टैंड पहुंचे. वहां से उन्होंने जयरामपुरवा निवासी ई-रिक्शा चालक संतोष कुमार (27) को सीमावर्ती गांव चितलहवा स्थित शिव नंदी मंदिर चलने के लिए कहा. जब ई-रिक्शा चालक उन्हें निधिपुरवा लेकर पहुंचा और किराया मांगा, तो उन्होंने आपत्ति जताई.