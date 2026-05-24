बाराबंकी में सड़क हादसों में दो भाइयों समेत चार की मौत; कार और बाइक की टक्कर, पुलिस जांच में जुटी
थानाध्यक्ष सफदरगंज अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 10:24 PM IST
बाराबंकी : जिले में 12 घंटे के अंदर दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो सगे भइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई. दोनों सड़क हादसे बाइक और कार की टक्कर में हुए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, सफदरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को बाइक और कार में टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. जैदपुर थाना क्षेत्र के ईचौलिया निवासी अभिषेक कुमार और रिंकू कश्यप किसी काम से बाहर गए थे और बाइक से घर लौट रहे थे.
शनिवार देर रात जब वह सफदरगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर स्थित बावली चौराहे के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक नाले में जा गिरे और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. थानाध्यक्ष सफदरगंज अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है.
वहीं, दूसरी ओर मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई. मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के रहने वाले इस्लामुद्दीन (35) अपने छोटे भाई इखलासुद्दीन (22) के साथ बाइक से फतेहपुर की ओर से घर लौट रहे थे.
ग्रामीणों के मुताबिक, जैसे ही बाइक सवार दोनों भाई मोहम्मदपुर खाला चौराहे के पास पहुंचे कि तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार एक भाई उछलकर दूर जा गिरा.
इस हादसे में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गम्भीर रूप से घायल हो गया. टक्कर के बाद बोलेरो भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई. जिससे बोलेरो चालक भी घायल हो गया.
सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सूरतगंज सामुदायिक केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने एक भाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे भाई को लखनऊ ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान दूसरे भाई की भी मौत हो गई.
एसएचओ अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर बोलेरो चालक समेत वाहन मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है.
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