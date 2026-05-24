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बाराबंकी में सड़क हादसों में दो भाइयों समेत चार की मौत; कार और बाइक की टक्कर, पुलिस जांच में जुटी

बाराबंकी : जिले में 12 घंटे के अंदर दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो सगे भइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई. दोनों सड़क हादसे बाइक और कार की टक्कर में हुए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सफदरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को बाइक और कार में टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. जैदपुर थाना क्षेत्र के ईचौलिया निवासी अभिषेक कुमार और रिंकू कश्यप किसी काम से बाहर गए थे और बाइक से घर लौट रहे थे.

शनिवार देर रात जब वह सफदरगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर स्थित बावली चौराहे के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक नाले में जा गिरे और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. थानाध्यक्ष सफदरगंज अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है.

वहीं, दूसरी ओर मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई. मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के रहने वाले इस्लामुद्दीन (35) अपने छोटे भाई इखलासुद्दीन (22) के साथ बाइक से फतेहपुर की ओर से घर लौट रहे थे.