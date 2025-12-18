ETV Bharat / state

कानपुर में लिफ्ट का झांसा देकर शिक्षक को कार में बैठाया; नगदी, मोबाइल और कागजात छीने, तीन बाल अपचारी समेत चार पकड़े गये

काकादेव थाने में दर्ज शिकायत मामले में एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 6:40 PM IST

4 Min Read
कानपुर : जिले के काकादेव थाना क्षेत्र में शिक्षक के साथ लूट की घटना का खुलासा कानपुर पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से तीन बाल अपचारी हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में प्रयुक्त कार, डेबिट व क्रेडिट-कार्ड, शिक्षक का मोबाइल समेत अन्य सामग्री बरामद की है.


एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया कि पीड़ित की ओर से इस पूरे मामले में काकादेव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार सवार अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी थी.

उन्होंने बताया कि, लोकल इंटेलिजेंस व सीसीटीवी कैमरों के मदद से पुलिस ने विवेक और तीन नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट में प्रयुक्त कार डेबिट व क्रेडिट-कार्ड, शिक्षक का मोबाइल समेत अन्य सामग्री बरामद की है. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

घटना तब हुई जब शिक्षक को कुछ लोगों ने लिफ्ट देने का झांसा दिया. आरोपियों ने शिक्षक को कार में बैठाकर करीब 2 घंटे तक शहर में इधर से उधर घुमाया. इस दौरान उन्होंने शिक्षक से नगदी, मोबाइल, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और जरूरी कागजात छीन लिये. इसके बाद आरोपियों ने शिक्षक पर परिजनों से ऑनलाइन पैसे मंगवाने का दबाव बनाया, शिक्षक ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने जमकर पीटा.

शिक्षक से मारपीट के बाद आरोपियों ने उन्हें दादा नगर के पास एक सुनसान इलाके में गंभीर हालत में छोड़ दिया और फिर मौके से फरार हो गए. घायल अवस्था में शिक्षक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी.

पुलिस ने करीब 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. नशे की आदत के कारण आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

पीड़ित ने बताई आप-बीती : लखनऊ के निगोहां ग्राम निवासी राजकुमार भारती सरकारी ने बताया कि, वह शिक्षक हैं. वर्तमान में वह फर्रुखाबाद के बबना स्थित इंटर कॉलेज में तैनात हैं. बीती 15/16 दिसंबर की रात वह लखनऊ से झकरकटी बस अड्डे पहुंचे थे और यहां से वह इसके बाद रावतपुर पहुंचे.

उन्होंने बताया कि रात करीब 12:30 बजे जब वह फर्रुखाबाद जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी कार सवार चार लोग उनके पास पहुंचे. कार सवारों ने पूछा कि आपको कहां जाना है, इस पर उन्होंने फर्रुखाबाद जाने की बात कही. वहीं जाने की बात कहकर कार सवार ने उन्हें भी बैठा लिया.

उनका आरोप था कि कुछ दूरी पर ले जाकर आरोपियों ने उनके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि, दो हजार नगदी, मोबाइल फोन और डेबिट-क्रेडिट कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेज छीन लिए. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षक पर परिवार से ऑनलाइन रुपये मंगाकर ट्रांसफर करने का भी दबाव बनाया, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड से वारकर लहूलुहान कर दिया.

उनका आरोप था कि करीब दो घंटे तक आरोपी उन्हें शहर में इधर से उधर घूमाते रहे, उसके बाद उन्होंने दादा नगर के पास एक सुनसान इलाके में उन्हें फेंक दिया और वहां से फरार हो गए. पीड़ित की ओर से इस पूरे मामले को लेकर काकादेव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी.



