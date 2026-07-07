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आगरा में किसान की हत्या मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

आगरा: अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने अवैध कटिया हटवाने की रंजिश में किसान की गोली मार हत्या में चार आरोपियों को दोषी पाया. अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने सोमवार को 13 साल पुराने मामले में सगे तीन भाईयों समेत चारों आरोपियों को हत्या और आयुध अधिनियम में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही चारों दोषियों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 13 मार्च 2013 का है.

एडीजीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि डौकी थाना क्षेत्र के गांव टिकैतपुरा निवासी संतोष कुमार ने डौकी थाना में तहरीर दी थी, जिसमें लिखा था कि मैं अपने पिता मंगल सिंह रात करीब सवा आठ बजे ट्यूवबैल पर था, तभी आरोपी जयपाल सिंह, सियाराम, अजमेर सिंह और रामजीत ने हथियारों से लैस होकर आए. आरोपियों ने पिता मंगल सिंह को खींच कर खेत में ले गए. आरोपियों ने पिता को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए ले गए. जहां पर रास्ते में ही आगरा ले जाते समय पिता मंगल सिंह की मौत हो गई.

आरोपियों में जयपाल सिंह, सिया राम और अजमेर सिंह सगे भाई हैं. इसके साथ ही उनका साथी रामजीत पुत्र दीनदयाल निवासीगण ग्राम टिकैटपुरा था. मामले में पुलिस ने 18 मार्च 2013 और 24 मार्च 2013 को आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. गअभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क दिए कि आरोपियों ने वादी के पिता की हत्या की है। अह्म साक्ष्य प्रस्तुत किए.



वादी और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही रही अहम: एडीजीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि इस मामले में आरोप को साबित करने को 12 गवाह पेश किए गए. जिसमें वादी संतोष कुमार, प्रत्यक्षदर्शी महेश चंद्र, भगवती प्रसाद, निरीक्षक संतोष कुमार त्रिपाठी, डॉ. आरएस अतेंद्र, सेवानिवृत्त एसआई रंजीत सिंह, कृष्ण स्वरुप शर्मा, एसआई सर्वेश कुमार आदि की गवाही हुई, जिसमें मृतक मंगल सिंह के पुत्र और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही बेहद अहम रही. एडीजीसी ने बताया कि आरोपी अवैध कटिया डाला करते थे, जिससे वादी के पिता ने हटवा दिया था, जिससे ही आरोपी रंजिश मानते थे, क्योंकि आरोपित क्षेत्र में अपना दबदबा रखना चाहते थे.