ETV Bharat / state

रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत चार की मौत, विभिन्न हादसों में गयी सबकी जान

पलामू में विभिन्न हादसों में रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत चार की मौत हो गयी है.

Four people including retired Home Guard jawan died in various accidents in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 9:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला में सोमवार का दिन हादसों का दिन भरा रहा. चार अलग-अलग हादसों में रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत चार की मौत हो गई है. सभी के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है.

मेदिनीनगर टाउन टाउन थाना क्षेत्र के बीसफूटा पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से रिटायर्ड होमगार्ड जवान रामानंद तिवारी की मौत हो गई. रामानंद तिवारी मॉर्निंग वॉक इसी दौरान में हादसे का शिकार हो गए. इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने घटना कि पुष्टि करते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और मामले में छानबीन की जा रही है. वहीं हैदरनगर एवं कोसियारा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद हैदरनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है. अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.

तीसरी घटना पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के सूरजवन माड़न मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में प्रमोद कुमार भुइयां नामक युवक की मौत हो गई. मृतक पांकी थाना क्षेत्र के नौडीहा के रहने वाले थे और बाइक से मेदिनीनगर जा रहे थे. इसी क्रम में वह सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. पुलिस ने शवको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और परिजनों को सौंप दिया है. पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने घटना की पुष्टि किया है.

चौथी घटना पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के शंखा में नेशनल हाईवे 39 पर हुए सड़क हादसे में पप्पू चंद्रवंशी नामक युवक की मौत हो गई. दरअसल नेशनल हाईवे का मरम्मत का कार्य चल रहा था और एक लेने को डायवर्ट किया गया था. पप्पू चंद्रवंशी नेशनल हाईवे पर मरम्मत कार्य में खड़ी हाईवा से टक्कर हो गई थी. इस दुर्घटना में पप्पू चंद्रवंशी की मौके पर ही मौत हो गई थी घटना से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर दिया था.

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों ने रोड जाम को हटाया. बिश्रामपुर के थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने घटना की पुष्टि की और बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

इसे भी पढ़ें- लातेहार में सड़क दुर्घटना दो युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

इसे भी पढ़ें- दुमका में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप

इसे भी पढ़ें- पलामू के पाटन में दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत, बच्ची समेत दो घायल

TAGGED:

DIED IN VARIOUS ACCIDENTS
PALAMU
RETIRED HOME GUARD JAWAN DIED
हादसे के विरोध में प्रदर्शन
ROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.