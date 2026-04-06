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रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत चार की मौत, विभिन्न हादसों में गयी सबकी जान

पलामूः जिला में सोमवार का दिन हादसों का दिन भरा रहा. चार अलग-अलग हादसों में रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत चार की मौत हो गई है. सभी के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है.

मेदिनीनगर टाउन टाउन थाना क्षेत्र के बीसफूटा पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से रिटायर्ड होमगार्ड जवान रामानंद तिवारी की मौत हो गई. रामानंद तिवारी मॉर्निंग वॉक इसी दौरान में हादसे का शिकार हो गए. इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने घटना कि पुष्टि करते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और मामले में छानबीन की जा रही है. वहीं हैदरनगर एवं कोसियारा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद हैदरनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है. अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.

तीसरी घटना पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के सूरजवन माड़न मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में प्रमोद कुमार भुइयां नामक युवक की मौत हो गई. मृतक पांकी थाना क्षेत्र के नौडीहा के रहने वाले थे और बाइक से मेदिनीनगर जा रहे थे. इसी क्रम में वह सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. पुलिस ने शवको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और परिजनों को सौंप दिया है. पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने घटना की पुष्टि किया है.

चौथी घटना पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के शंखा में नेशनल हाईवे 39 पर हुए सड़क हादसे में पप्पू चंद्रवंशी नामक युवक की मौत हो गई. दरअसल नेशनल हाईवे का मरम्मत का कार्य चल रहा था और एक लेने को डायवर्ट किया गया था. पप्पू चंद्रवंशी नेशनल हाईवे पर मरम्मत कार्य में खड़ी हाईवा से टक्कर हो गई थी. इस दुर्घटना में पप्पू चंद्रवंशी की मौके पर ही मौत हो गई थी घटना से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर दिया था.