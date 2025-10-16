ETV Bharat / state

नोएडा में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना समेत चार गिरफ्तार, ये सामान बरामद

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में पुलिस ने एटीएम बूथ के अंदर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी और ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. मामले में चार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. उनके पास से 67 से अधिक डेबिट कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं. सभी बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है. पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी.

आरोपियों की पहचान खडे पंकज कुमार, धर्मेन्द्र, नवलेश सिंह, और गोपाल के रूप में की गई है. डेबिट कार्ड्स के अलावा इनके पास से मोबाइल फोन, 2840 रुपये, पैन कार्ड, और 4 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं. एडीसीपी सेंट्रल नोएडा श्रीमती शैव्या गोयल ने बताया कि यह गैंग भीड भाड़ वाली एटीएम मशीन को टारगेट करते है और रेकी करते है. इसके बाद गैंग का एक सदस्य एटीएम कार्ड यूजर का इंतजार करता था और यूजर के साथ एटीएम में जाता था. इसी दौरान दूसरा व्यक्ति एटीएम के बाहर खड़ा होकर निगरानी करता था औऱ किसी को अंदर नहीं जाने देता था.