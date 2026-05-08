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हापुड़ DSP सहित 4 के खिलाफ आगरा में दहेज उत्पीड़न का केस; पीड़िता ने पुलिस को बताई आपबीती

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर कमला नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

हापुड़ DSP सहित 4 के खिलाफ आगरा में दहेज उत्पीड़न का केस.
हापुड़ DSP सहित 4 के खिलाफ आगरा में दहेज उत्पीड़न का केस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 11:42 AM IST

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आगरा: कमला नगर थाना में एक महिला ने दहेज उत्पीड़न, घर से निकालने और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित महिला का आरोप है कि पति, सास, ससुर और जेठ प्रताड़ित करते हैं. पति के हर उत्पीड़न का साथ जेठ देते हैं, जो हापुड़ में DSP हैं. झूठे मामले में जेल भिजवाने की धमकी भी देते हैं.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर कमला नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

किसने की है शिकायत: आगरा के कमला नगर निवासी उपासना शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 7 फरवरी 2022 को हाथरस निवासी हेमंत कुमार से हुई थी. शादी में परिजन ने हैसियत के हिसाब से करीब 30 लाख से अधिक खर्च किए थे. मई 2022 में पति, जेठ और जेठानी के साथ नैनीताल गई थी.

जेठ जितेंद्र शर्मा (UP पुलिस में DSP) हैं. नैनीताल में मैंने देखा कि पति किसी अन्य महिला से चैट कर रहे हैं. इसका मैंने विरोध किया तो विवाद हो गया. पति ने मेरे साथ मारपीट की. इसके बाद पति और ससुरालीजनों ने कार की डिमांड शुरू कर दी.

जब मेरे परिजन ने डिमांड पूरी नहीं की तो मुझे आरोपियों ने घर से निकाल दिया. तब मैं गर्भवती थी. मैं मायके में रहने लगी. पीड़िता का आरोप है कि मैंने मायके में बेटे को जन्म दिया. इस पर सामाजिक दबाव के बाद मैं दोबारा ससुराल पहुंची. इसके बाद आरोपियों ने फिर से उत्पीड़न शुरू कर दिया.

इसकी मैंने शिकायत की तो DSP जेठ जितेंद्र शर्मा ने धमकी दी कि झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दूंगा. पीड़िता का आरोप है कि 5 मई 2025 को पति ने जान से मारने की कोशिश की.

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