बहराइच में गिट्टी लदा ट्रेलर बाइक पर पलटा; पति-पत्नी और 3 साल के बेटे सहित 4 की मौत

बहराइच: लखनऊ-बहराइच हाइवे पर बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. इस दुर्घटना में दंपति सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को जानकारी दी गई. पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी ट्रेलर चालक हिरासत में लिया गया है. घटना सुबह करीब 6 बजे फखरपुर थाना क्षेत्र के मदन कोठी चौराहे के पास की है.

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि बहराइच-लखनऊ हाइवे पर गिट्टी लदा ट्रेलर बाराबंकी की तरफ से आ रहा था. मदन कोठी चौराहे के पास कोहरा होने की वजह से ट्रेलर ने बस को ओवरटेक किया और बेकाबू होकर राइट साइट की तरफ चला गया. वहां बगल के गड्ढे में ट्रेलर पलट गया.

इसी दौरान बाइक पर 4 लोग सवार होकर बाराबंकी की तरफ जा रहे थे, जो ट्रेलर की चपेट में आ गए. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बाइक पर पति-पत्नी, महिला का भाई और तीन साल का बच्चा था, जिनकी मौत हुई है.

एसपी सिटी ने बताया कि मृतकों में करन पुत्र राजकुमार (32), उनकी पत्नी सेनू (28), विक्की पुत्र करन (3) निवाली ललुही गांव, थाना खैरीघाट के रहने वाले थे. वहीं चंद्र किशोर (35) पुत्र कुंवारे सिंह निवासी मानिकपुर, भगवानपुर थाना नानपारा के रहने वाले थे. यह सभी लोग बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे थे.

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजन भी आ गए हैं, उनसे तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. ट्रेलर का चालक भी हिरासत में है और ट्रेलर को कब्जे में लिया गया है.