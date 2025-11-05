ETV Bharat / state

बहराइच में गिट्टी लदा ट्रेलर बाइक पर पलटा; पति-पत्नी और 3 साल के बेटे सहित 4 की मौत

एसपी सिटी ने बताया कि घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे फखरपुर थाना क्षेत्र के मदन कोठी चौराहे के पास की है.

बहराइच में गिट्टी लदा ट्रेलर बाइक पर पलटा.
बहराइच में गिट्टी लदा ट्रेलर बाइक पर पलटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 11:51 AM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 12:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: लखनऊ-बहराइच हाइवे पर बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. इस दुर्घटना में दंपति सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को जानकारी दी गई. पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी ट्रेलर चालक हिरासत में लिया गया है. घटना सुबह करीब 6 बजे फखरपुर थाना क्षेत्र के मदन कोठी चौराहे के पास की है.

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि बहराइच-लखनऊ हाइवे पर गिट्टी लदा ट्रेलर बाराबंकी की तरफ से आ रहा था. मदन कोठी चौराहे के पास कोहरा होने की वजह से ट्रेलर ने बस को ओवरटेक किया और बेकाबू होकर राइट साइट की तरफ चला गया. वहां बगल के गड्ढे में ट्रेलर पलट गया.

इसी दौरान बाइक पर 4 लोग सवार होकर बाराबंकी की तरफ जा रहे थे, जो ट्रेलर की चपेट में आ गए. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बाइक पर पति-पत्नी, महिला का भाई और तीन साल का बच्चा था, जिनकी मौत हुई है.

एसपी सिटी ने बताया कि मृतकों में करन पुत्र राजकुमार (32), उनकी पत्नी सेनू (28), विक्की पुत्र करन (3) निवाली ललुही गांव, थाना खैरीघाट के रहने वाले थे. वहीं चंद्र किशोर (35) पुत्र कुंवारे सिंह निवासी मानिकपुर, भगवानपुर थाना नानपारा के रहने वाले थे. यह सभी लोग बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे थे.

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजन भी आ गए हैं, उनसे तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. ट्रेलर का चालक भी हिरासत में है और ट्रेलर को कब्जे में लिया गया है.

जौनपुर में हादसा दो की मौत: जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र में वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर महरुपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार डीसीएम डिवाइडर तोड़कर विपरीत दिशा में जा रही ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी, कि डीसीएम चालक और ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, डीसीएम चालक रामअचल (36) पुत्र गोविंद निवासी मकूनपुर, थाना लंभुआ, जनपद सुल्तानपुर, वाराणसी से सामान लादकर लखनऊ की ओर जा रहा था. रास्ते में संभवतः नींद आने से वह नियंत्रण खो बैठा और डीसीएम डिवाइडर तोड़ते हुए सामने की लेन में जा पहुंचा, जहां से ट्रक आ रही थी.

दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में डीसीएम चालक रामअचल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक का खलासी जहूर अहमद मलिक निवासी जम्मू चलती ट्रक से कूदने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी भी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा; ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत

Last Updated : November 5, 2025 at 12:28 PM IST

TAGGED:

FOUR DEATHS BAHRAICH ROAD ACCIDENT
BAHRAICH ROAD ACCIDENT TODAY
DUMPER HITS BIKE FOUR DIED BAHRAICH
बहराइच में डंपर की टक्कर 4 की मौत
BAHRAICH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.