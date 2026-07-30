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बहराइच में बीसी संचालक से लूट का खुलासा; चाचा-भतीजे समेत चार गिरफ्तार, दो लाख 10 हजार रुपये बरामद

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पयागपुर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले भिंगुरी पुल के पास बीसी संचालक अयोध्या प्रसाद बैंक से पैसे निकालकर अपने सेंटर जा रहे थे. इसी दौरान उन्हें बाइक सवार तीन नकाबपोश अज्ञात लोगों ने धक्का देकर गिरा दिया और पास में मौजूद दो लाख 10 हजार रुपये की धनराशि लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी सूचना पयागपुर थाने पर दी.

बहराइच : पयागपुर थाना क्षेत्र में बीसी संचालक से लूट के मामले में पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में चाचा-भतीजे समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो लाख 10 हजार रुपये व एक अवैध असलहा बरामद किया है.

सूचना के बाद एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था. मौके पर एसओजी व पयागपुर पुलिस ने आस-पास में लगे सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों को एकत्र किया. उन्होंने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि खजूरी से मसड़ी मार्ग पर मामले से जुड़े संदिग्ध आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दो बाइकों पर सवार चार लोगों को धर दबोचा.

पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि मुख्य अभियुक्त जय सिंह जो पयागपुर थाना क्षेत्र के लखाही पुतलीतारा का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी ने अपने भतीजे सूर्य कुमार सिंह व वीरेंद्र प्रताप सिंह के एक अन्य साथी मोहम्मद सहबान के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया कि सहबान शिवादहा का रहने वाला है.

उन्होंने बताया कि इनके पास से लूटे गए दो लाख 10 हजार रुपये व एक अवैध असलहा, कारतूस की बरामदगी की गई है. इनकी निशानदेही पर पोस मशीन व अन्य चीजों को भी बरामद कर लिया गया है. इस मामले में एसपी ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया है.





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