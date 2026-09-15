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RDSO के डिप्टी डायरेक्टर समेत 4 गिरफ्तार, हावड़ा में 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए, CBI ने ठिकानों पर की छापेमारी

CBI ने चारों को हावड़ा से गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने घूस लेने के मामले में मंगलवार को RDSO के दो अधिकारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर दीपक कुमार समेत चार लोगों से पूछताछ की जा रही है. CBI ने चारों को हावड़ा के एक होटल में चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. होटल के कमरे में निजी कंपनी का कर्मचारी रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा था. सीबीआई को रिश्वतकांड की पहले से ही जानकारी थी. जैसे ही अधिकारियों ने रिश्वत की रकम ली सीबीआई की टीम ने सबको पकड़ लिया. मौके से नकदी भी बरामद की गयी है. सीबीआई ने मामले में प्रेस रिलीज भी जारी किया है. प्रेस रिलीज में बताया गया है कि आरडीएसओ अफसरों व निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच हो रही बातचीत की जानकारी मिली थी. कर्मचारियों द्वारा निजी कंपनी के पक्ष में प्लांट और मशीनरी की अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी.