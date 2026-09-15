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RDSO के डिप्टी डायरेक्टर समेत 4 गिरफ्तार, हावड़ा में 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए, CBI ने ठिकानों पर की छापेमारी

CBI ने चारों को हावड़ा के एक होटल में चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है.

CBI ने चारों को हावड़ा से गिरफ्तार किया है.
CBI ने चारों को हावड़ा से गिरफ्तार किया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने घूस लेने के मामले में मंगलवार को RDSO के दो अधिकारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर दीपक कुमार समेत चार लोगों से पूछताछ की जा रही है. CBI ने चारों को हावड़ा के एक होटल में चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है.

होटल के कमरे में निजी कंपनी का कर्मचारी रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा था. सीबीआई को रिश्वतकांड की पहले से ही जानकारी थी. जैसे ही अधिकारियों ने रिश्वत की रकम ली सीबीआई की टीम ने सबको पकड़ लिया. मौके से नकदी भी बरामद की गयी है. सीबीआई ने मामले में प्रेस रिलीज भी जारी किया है.

प्रेस रिलीज में बताया गया है कि आरडीएसओ अफसरों व निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच हो रही बातचीत की जानकारी मिली थी. कर्मचारियों द्वारा निजी कंपनी के पक्ष में प्लांट और मशीनरी की अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी.

सीबीआई टीम ने अफसरों को पकड़ने के लिए जाल फैलाया. सोमवार को सीबीआई ने हावड़ा के एक होटल में 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय चारों को पकड़ा है. सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया. आरोप है कि सरकारी अधिकारियों ने प्राइवेट कंपनी के आरोपियों के साथ मिलकर, कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी के लिए प्लांट और मशीनरी की फ़ेवरेबल (अनुकूल) इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी करने के बदले में अनुचित फ़ायदा उठाया था.

4 लाख रुपये की रिश्वत की रक़म के अलावा, 4.73 लाख रुपये की एक और नक़द रक़म भी बरामद की गई है. आरोपियों के घरों और ऑफ़िसों में कोलकाता, लखनऊ और बिहार में कई जगहों पर तलाशी ली जा रही है. मामले से जुड़े अहम दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत बरामद और ज़ब्त किए गए हैं. आरोपियों को सक्षम अदालत के सामने पेश किया जाएगा.

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