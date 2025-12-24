ETV Bharat / state

बाराबंकी में माता-पिता, भाई बहन की हत्या मामले में बेटे-बहू समेत 6 को उम्रकैद; गाजीपुर डबल मर्डर में चार लोगों को आजीवन कारावास

माता-पिता, सौतेले भाई-बहन की हत्या: मनोज वर्मा ने बताया कि उसके मौसा शिवबरन वर्मा, मौसी रानी और मौसी की लड़की गुड़िया देवी तथा मौसा के लड़के निर्मल की लाशें घर के अंदर पड़ी हुई थी. मौसी और निर्मल के हाथ रस्सी से बंधे थे. सभी की गर्दन में प्लास्टिक की पट्टी के फंदे लगे हुए थे और मकान के अंदर से बदबू आ रही थी. उसने हत्या का शक जताया था.वादी मुकदमा की तहरीर पर दरियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन विवेचक इंस्पेक्टर इंद्रेश कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन किये गए.

10 फरवरी 2014 को हुई थी वारदात: एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि वादी मनोज वर्मा पुत्र पुत्तन वर्मा निवासी दुल्हदेपुर थाना दरियाबाद ने 10 फरवरी 2014 को दरियाबाद थाने में लिखित तहरीर देकर बताया कि 10 फरवरी 2014 को करीब डेढ़ बजे दिन में वह अपने मौसा शिवबरन वर्मा निवासी मथुरानगर थाना दरियाबाद के घर अपने निजी काम से पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था.

बाराबंकी में चार लोगों की हत्या हुई थी: बाराबंकी में 12 वर्ष पूर्व सम्पत्ति के लालच में एक बेटे और उसकी पत्नी ने सुपारी देकर अपने पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई-बहन कुल चार लोगों को मौत के घाट उतारने के मामले में यूपी की बाराबंकी की अदालत ने मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-2 राकेश कुमार सिंह प्रथम ने बुधवार को सुनाई.

बाराबंकी/गाजीपुर: बाराबंकी में माता-पिता, भाई बहन की हत्या मामले में बेटे-बहू समेत 6 को उम्रकैद की सजा अदालत ने सुनाई है. वहीं गाजीपुर के डबल मर्डर के मामले में कोर्ट ने एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पुलिस की तफ्तीश में हुआ बड़ा खुलासा: विवेचना के दौरान यह निकलकर आया कि शिवबरन वर्मा के पुत्र चन्द्रशेखर की पत्नी जानकी उर्फ जनकलली ने अपने ससुर शिवबरन की सम्पत्ति हड़पने के लिए अपने पति चन्द्रशेखर के साथ मिलकर साजिश रची और राजू वर्मा पुत्र स्वर्गीय बंशराज वर्मा, अर्जुन सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, दिनेश गौतम पुत्र पांचू , जितेंद्र पुत्र नेपाल निवासीगण ग्राम मिर्जापुर थाना असन्दरा को सुपारी देकर अपने साथ मिलाया और फिर शिवबरन, उनकी पत्नी रानी, उनके बेटे और बेटी की हत्या कर दी.

छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा: तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूरी कर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई.अभियोजन ने इस मामले में ठोस गवाह पेश किए. गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने आरोपियों चन्द्रशेखर, राजू वर्मा, अर्जुन सिंह, दिनेश गौतम, जितेंद्र और जानकी उर्फ जनकलली को दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

गाजीपुर में एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद: गाजीपुर की एडीजे प्रथम की अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को दोहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में पति विंध्याचल सिंह, पत्नी शीला देवी, बेटा बृजेश और बेटी वंदना शामिल हैं. अदालत ने सभी दोषियों पर 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

हंसराजपुर गांव में 2008 में हुई थी वारदात: यह वारदात शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव में हुई थी. यहां साल 2008 में जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर एक ही परिवार ने मिलकर दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी. चारों दोषियों ने श्रीराम सिंह और लक्ष्मण अवतार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया था.

11 लोगों की गवाही के बाद फैसला: हमले में गंभीर रूप से घायल श्रीराम सिंह की घटना के अगले दिन मौत हो गई थी, जबकि लक्ष्मण अवतार कोमा में चले गए थे. 1 महीने 23 दिन बाद उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस केस में कुल 11 लोगों की गवाही और वादी मुकदमा के बयान के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया. शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह सख्त सजा सुनाई है.

