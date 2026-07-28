दिल्ली के यमुना खादर में 4 लोग डूबे, एक का शव बरामद और 3 लापता; रेस्क्यू अभियान जारी
दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में यमुना नदी में 4 लोगों के डूबने की आशंका है. एक शख्स की लाश बरामद की गई है
Published : July 28, 2026 at 7:27 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में यमुना खादर के पास सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां यमुना नदी में नहाने उतरे चार दोस्तों के डूबने की आशंका है. दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान एक शख्स का शव बरामद किया है. मृतक की पहचान 40 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है. बाकी तीन लोगों की तलाश जारी है. हालांकि अंधेरा होने के कारण सोमवार रात रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा. अब सुबह में फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार घटना गीता कॉलोनी इलाके के जीरो पुस्ता रोड स्थित मदीना मस्जिद के पास की है. परिजनों ने बताया कि चारों दोस्त पहले गांधी नगर इलाके में एक साथ शराब पी रहे थे. इसके बाद सभी यमुना नदी में नहाने के लिए चले गए. इसी दौरान चारों के डूबने की आशंका जताई गई. पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक, चारों युवक यमुना में नहाने के लिए उतरे थे, तभी तेज बहाव में बह गए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.
#WATCH | दिल्ली | फायर ऑफिसर देशपाल सिंह ने बताया, "हमें सूचना मिली थी कि जीरो पुस्ता(ठोकर नंबर-17) मदीना मस्जिद के पास चार बच्चे यमुना नदी में डूब गए हैं... एक का शव निकाल लिया गया है, जिसका नाम सोनू है। शव को अस्पताल भेज दिया गया है। तीन अन्य(सचिन, हेमंत और राजन) की तलाश जारी… https://t.co/luTO2itbzi pic.twitter.com/RO1qhd304e— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 27, 2026
रेस्क्यू टीम ने 40 वर्षीय सोनू का शव बरामद कर लिया है. वहीं, 27 वर्षीय हेमंत, 32 वर्षीय राजन और 35 वर्षीय सचिन का देर रात तक कोई पता नहीं चल सका. यमुना का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण बचाव अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
#WATCH | दिल्ली: गीता कॉलोनी के पास स्थित यमुना खादर इलाके में यमुना नदी में चार युवकों के डूबने के बाद बचाव अभियान चल रहा है। pic.twitter.com/eizrchjhrD— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 27, 2026
फायर ऑफिसर देशपाल ने बताया, "जीरो पुश्ता से सूचना मिली थी कि चार युवक यमुना में डूब गए हैं. हमारी गीता कॉलोनी और लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. एक शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य तीन युवकों की तलाश जारी है." फिलहाल पुलिस, दमकल विभाग और अन्य बचाव एजेंसियां लापता युवकों की तलाश में जुटी हुई हैं.
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