ETV Bharat / state

दिल्ली के यमुना खादर में 4 लोग डूबे, एक का शव बरामद और 3 लापता; रेस्क्यू अभियान जारी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में यमुना खादर के पास सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां यमुना नदी में नहाने उतरे चार दोस्तों के डूबने की आशंका है. दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान एक शख्स का शव बरामद किया है. मृतक की पहचान 40 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है. बाकी तीन लोगों की तलाश जारी है. हालांकि अंधेरा होने के कारण सोमवार रात रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा. अब सुबह में फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार घटना गीता कॉलोनी इलाके के जीरो पुस्ता रोड स्थित मदीना मस्जिद के पास की है. परिजनों ने बताया कि चारों दोस्त पहले गांधी नगर इलाके में एक साथ शराब पी रहे थे. इसके बाद सभी यमुना नदी में नहाने के लिए चले गए. इसी दौरान चारों के डूबने की आशंका जताई गई. पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक, चारों युवक यमुना में नहाने के लिए उतरे थे, तभी तेज बहाव में बह गए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.