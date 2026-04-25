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चित्तौड़गढ़ में दो अलग-अलग जगह नहाने गए चार लोग डूबे, दो लोगों के शव बरामद

घटना स्थल पर मौजूद अधिकारी. ( ETV Bharat CHITTORGARH )

चित्तौड़गढ़ः जिले में शनिवार को जलाशयों में डूबने के दो अलग-अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. पहली घटना निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में हुई, यहां स्थित गंभीरी बांध में शनिवार को भांजी को बचाने के प्रयास में मामा डूब गया. वहीं, दूसरी घटना कपासन के राजेश्वर तालाब की है, जहां शादी समारोह में आए जीजा-साले की नहाते समय डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई. निंबाहेड़ा सदर थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेशचंद्र ने बताया कि फाचर अहिरान निवासी कन्हैयालाल भील अपनी भांजी पलक और भांजे के साथ गंभीरी बांध पर गया था. यहां नहाते समय पलक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. भांजी को बचाने के लिए मामा कन्हैयालाल भील पानी में कूद गया, लेकिन वह खुद भी डूब गया. वहीं, तीसरा बच्चा सुरक्षित है. हादसे की सूचना पर एडीएम भू-अवाप्ति रामचंद्र खटीक ने तुरंत सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कन्हैयालाल और पलक के शव बाहर निकाले. निंबाहेड़ा सदर पुलिस ने दोनों शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढ़ेंः कोटा से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए सेल्स मैनेजर की भीमलत कुंड में डूबने से मौत