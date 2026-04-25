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चित्तौड़गढ़ में दो अलग-अलग जगह नहाने गए चार लोग डूबे, दो लोगों के शव बरामद

निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

DROWNED IN THE POND, SEPARATE INCIDENTS IN CHITTORGARH
घटना स्थल पर मौजूद अधिकारी. (ETV Bharat CHITTORGARH)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 7:26 PM IST

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चित्तौड़गढ़ः जिले में शनिवार को जलाशयों में डूबने के दो अलग-अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. पहली घटना निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में हुई, यहां स्थित गंभीरी बांध में शनिवार को भांजी को बचाने के प्रयास में मामा डूब गया. वहीं, दूसरी घटना कपासन के राजेश्वर तालाब की है, जहां शादी समारोह में आए जीजा-साले की नहाते समय डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई.

निंबाहेड़ा सदर थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेशचंद्र ने बताया कि फाचर अहिरान निवासी कन्हैयालाल भील अपनी भांजी पलक और भांजे के साथ गंभीरी बांध पर गया था. यहां नहाते समय पलक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. भांजी को बचाने के लिए मामा कन्हैयालाल भील पानी में कूद गया, लेकिन वह खुद भी डूब गया. वहीं, तीसरा बच्चा सुरक्षित है. हादसे की सूचना पर एडीएम भू-अवाप्ति रामचंद्र खटीक ने तुरंत सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कन्हैयालाल और पलक के शव बाहर निकाले. निंबाहेड़ा सदर पुलिस ने दोनों शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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शादी की खुशियां मातम में बदलीः कपासन पुलिस उप अधीक्षक हरजीलाल यादव ने बताया कि कपासन क्षेत्र के राज राजेश्वर सरोवर में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. कपासन की उपबस्ती मियांचंद जी का खेड़ा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए युवक प्रकाश कालबेलिया अपने साले राकेश कालबेलिया के साथ सरोवर में नहाने पहुंचे थे. दोनों ने कपड़े सीढ़ियों पर उतारे और तालाब में डुबकी लगाई, लेकिन वापस बाहर नहीं आ सके. हादसे के दौरान मौजूद प्रकाश की पत्नी सीता ने दोनों के डूबने की सूचना परिजनों को दी.

DROWNED IN THE POND, separate incidents in Chittorgarh
घटना स्थल पर लगी भीड़. (ETV Bharat Chittorgarh)

सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को अवगत कराया. सूचना पर तहसीलदार एम. नासिर मिर्जा बैग एवं डीएसपी हरजीलाल यादव मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से युवकों की तलाश शुरू की गई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी सफलता नहीं मिली. इसके बाद चित्तौड़गढ़ से सिविल टीम के गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया. बताया जा रहा है कि प्रकाश (21) पुत्र प्रभुलाल कालबेलिया निवासी भैरूखेड़ा थाना भदेसर का विवाह महज दो माह पूर्व ही हुआ था. वहीं, राकेश (25) पुत्र छोगाजी कालबेलिया निवासी मियांचंद खेड़ा के पीछे दो साल का मासूम बच्चा है। इस घटना के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया और गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया.

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पानी में डूबे चार लोग
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