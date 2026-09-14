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नैनीताल जिले में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत, 18 मरीज मिले पॉजिटिव, जानिए लक्षण-बचाव के तरीके

स्वाइन फ्लू से अब तक 4 लोगों की मौत: नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत के मुताबिक, नैनीताल जिले में स्वाइन फ्लू से अब तक चार मरीजों की जान जा चुकी है. जिनमें नैनीताल जिले के 2 मरीजों की मौत हुई है. इसके अलावा एक मौत बागेश्वर और एक पिथौरागढ़ जिले के मरीजों की हुई है. वहीं, स्वाइन फ्लू को लेकर जिले के अस्पतालों को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं.

नैनीताल जिले में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत (वीडियो- ETV Bharat)

नैनीताल जिले में 18 लोग मिले स्वाइन फ्लू पॉजिटिव: कुमाऊं में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. नैनीताल जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 127 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 18 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं. इन मरीजों सबसे ज्यादा मरीज नैनीताल जिले के हैं. जबकि, 5 मरीज अन्य जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और 2 मरीज दूसरे राज्यों के हैं. सभी पॉजिटिव मरीजों का जिले के अलग-अलग अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है.

नैनीताल: उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामले बढ़ते जा रहे हैं. नैनीताल जिले में अब तक 127 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. जबकि, अभी तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है. सभी संक्रमित मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखते हुए ऑक्सीजन बेड भी रिजर्व किए हैं.

मरीजों का इलाज (फोटो- ETV Bharat)

दूसरे जिलों के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज भी नैनीताल में करा रहे उपचार: अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड भी रिजर्व रखे गए हैं. ताकि, जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. स्वास्थ्य विभाग की चिंता सिर्फ नैनीताल जिले तक सीमित नहीं है. दूसरे जिलों के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज भी नैनीताल जिले के अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों की निगरानी के साथ अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर भी नजर रख रहा है.

मरीजों की जांच करते डॉक्टर (फोटो- ETV Bharat)

लोगों को सतर्क रहने की अपील: स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है. खास तौर पर अगर किसी व्यक्ति को 7 दिन से ज्यादा समय तक खांसी, बुखार, जुकाम या बीमारी से जुड़े दूसरे लक्षण बने रहते हैं, तो उसे इसे सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे लोगों को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा इकाई में पहुंचकर चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी गई है.

स्वाइन फ्लू के लक्षण (फोटो- ETV Bharat GFX)

फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग का फोकस संक्रमित मरीजों के उपचार के साथ-साथ संक्रमण की पहचान और समय पर इलाज सुनिश्चित करने पर है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखने पर देरी न करें और चिकित्सकीय सलाह जरूर लें. सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि लंबे समय तक खांसी, बुखार या जुकाम रहने पर जांच जरूर कराएं.

स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके (फोटो- ETV Bharat GFX)

"अभी तक 127 सैंपल लिए गए हैं. जिनमें 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इनमें सबसे ज्यादा मरीज नैनीताल जिले के हैं. जबकि, 5 मरीज अन्य जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के हैं. इसके अलावा 2 मरीज बाहरी राज्यों के हैं. स्वाइन फ्लू से अभी तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है. जिनमें 2 मौतें नैनीताल जिले के मरीजों की हुई है. जबकि, एक-एक मौतें बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के मरीजों की हुई है."-डॉक्टर रश्मि पंत, सीएमओ, नैनीताल

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