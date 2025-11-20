ETV Bharat / state

कमरे में कोयला जलाकर सो रहे 4 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत; कानपुर की ऑयल फैक्ट्री में हादसा

कमरे में कोयला जलाकर सोए 4 कर्मचारियों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री के कमरे में सो रहे चार युवकों की मौत हो गई. गुरुवार सुबह जब फैक्ट्री कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई हलचल नहीं हुई. तुरंत इसकी सूचना फैक्ट्री मालिक को दी गई. कमरा खोलकर देखा गया तो चारों की लाश पड़ी मिली. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार ने बताया कि अभी तक की पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है, कि चारों युवक बुधवार रात को कमरे में आग जलाकर सोए हुए थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि संभवतः दम घुटने से उनकी मौत हुई है. मृतक युवकों की पहचान अयोध्या निवासी अमित वर्मा (32), देवरिया निवासी संजू सिंह (22), दौड़ अंसारी (28) और राहुल सिंह (23) के रूप में हुई है. मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता: पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि ऑयल सीड मील में काम चल रहा था. वहां कुल 7 कर्मचारी मौजूद थे. इनमें से तीन बाहर चले गए थे. रात में चार युवकों ने खाना खाने के बाद कमरे के अंदर कोयला जलाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. कमरे में किसी प्रकार का वेंटिलेशन नहीं था. कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हुई, जिसे चारों युवक धीरे-धीरे बिना महसूस किए इनहेल करते रहे. उसी दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली गई है. फैक्ट्री मालिकों से अनुरोध किया गया है, कि मृतक कर्मचारियों के परिवारजनों को यथा संभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. घटनास्थल पर छानबीन करते पुलिस अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)