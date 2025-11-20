ETV Bharat / state

कमरे में कोयला जलाकर सो रहे 4 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत; कानपुर की ऑयल फैक्ट्री में हादसा

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार ने बताया कि चारों युवक बुधवार रात को कमरे में आग जलाकर सोए हुए थे.

कमरे में कोयला जलाकर सोए 4 कर्मचारियों की मौत.
कमरे में कोयला जलाकर सोए 4 कर्मचारियों की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 12:08 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 1:21 PM IST

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री के कमरे में सो रहे चार युवकों की मौत हो गई. गुरुवार सुबह जब फैक्ट्री कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई हलचल नहीं हुई. तुरंत इसकी सूचना फैक्ट्री मालिक को दी गई. कमरा खोलकर देखा गया तो चारों की लाश पड़ी मिली. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार ने बताया कि अभी तक की पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है, कि चारों युवक बुधवार रात को कमरे में आग जलाकर सोए हुए थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि संभवतः दम घुटने से उनकी मौत हुई है. मृतक युवकों की पहचान अयोध्या निवासी अमित वर्मा (32), देवरिया निवासी संजू सिंह (22), दौड़ अंसारी (28) और राहुल सिंह (23) के रूप में हुई है.

मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता: पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि ऑयल सीड मील में काम चल रहा था. वहां कुल 7 कर्मचारी मौजूद थे. इनमें से तीन बाहर चले गए थे. रात में चार युवकों ने खाना खाने के बाद कमरे के अंदर कोयला जलाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया.

कमरे में किसी प्रकार का वेंटिलेशन नहीं था. कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हुई, जिसे चारों युवक धीरे-धीरे बिना महसूस किए इनहेल करते रहे. उसी दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना की फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली गई है. फैक्ट्री मालिकों से अनुरोध किया गया है, कि मृतक कर्मचारियों के परिवारजनों को यथा संभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

घटनास्थल पर छानबीन करते पुलिस अधिकारी.
घटनास्थल पर छानबीन करते पुलिस अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

चार मौतों से फैक्ट्री में हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल सीड्स कंपनी प्लांट की है. यहां बने एक कमरे में बुधवार की रात को चार युवक आग जलाकर सो गए.

गुरुवार की सुबह जब काफी देर तक चारों युवक कमरे से बाहर नहीं निकले तो फैक्ट्री के गार्ड और अन्य कर्मचारी कमरे पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. इसके बाद फैक्ट्री मालिक को इसकी जानकारी दी गई. जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो चारों युवक मृत अवस्था में पड़े थे.

दम घुटने से मौत की घटनाएं.
दम घुटने से मौत की घटनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

कोयले के धुएं से दम घुटा: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी, कि पनकी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया साइड-दो में एक तेल फैक्ट्री में चार कर्मचारियों की मौत हो गई है. उन्होंने बताया कि जांच में यह पता चला है, कि कर्मचारियों ने बंद कमरे में कोयला जलाया था.

ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई है. पुलिस ने फॉरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इन बातों का रखें ध्यान.
इन बातों का रखें ध्यान. (Photo Credit: ETV Bharat)

अग्निशमन विभाग की एडवाइजरी: सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि इंसान के जीवित रहने के लिए फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है. जब कोयला या हीटर जलते हैं, तो उससे कार्बन मोनो ऑक्साइड निकलती है. यह सीधे फेफड़ों तक पहुंचने लगती है. अगर, यह ज्यादा भर जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, तब इंसान दम तोड़ देता है.

दीपक शर्मा ने कहा कि पनकी में हुई घटना बहुत दु:खद है. अग्निशमन विभाग की ओर से कानपुर के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अलाव जलाने से लेकर हीटर आदि के प्रयोग पर जागरूकता कार्यक्रम करेंगे. फैक्ट्री मालिकों को जागरूक करना जरूरी है. ताकि वह पूरी जानकारी श्रमिकों के साथ साझा कर सकें.

Last Updated : November 20, 2025 at 1:21 PM IST

