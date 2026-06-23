अल्मोड़ा में दो अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की मौत, कोसी नदी में डूबे युवक, खाई में गिरी कार
देवस्थल में कोसी नदी में डूबे दो युवकों की मौत, राखीखेत में कार खाई में गिरने से दो शख्स की गई जान.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 23, 2026 at 6:37 PM IST
अल्मोड़ा: उत्तराखंड के पहाड़ी जिले अल्मोड़ा में दो अलग-अलग दर्दनाक घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई. पहली घटना देवस्थल क्षेत्र में हुई, जहां कोसी नदी में नहाने गए दो युवक तेज बहाव में बह गए. वहीं दूसरी घटना रानीखेत में कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई. दोनों घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में शौक का माहौल है.
जानकारी के मुताबिक, अल्मोड़ा मुख्यालय से पांच दोस्त देवस्थल क्षेत्र के समीप कोसी नदी किनारे घूमने और समय बिताने गए थे. गर्मी से बचने के लिए सभी युवक नदी में उतरकर नहाने और मस्ती करने लगे. इसी दौरान दो युवक अनजाने में नदी के उस हिस्से में पहुंच गए, जहां पानी काफी गहरा था. देखते ही देखते दोनों संतुलन खो बैठे और तेज बहाव में फंस गए. साथ में मौजूद दोस्तों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुईं और कुछ देर बाद ही दोनों पानी में गायब हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची नदी में सघन खोजबीन और रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी प्रयासों के बाद दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. चिकित्सकीय जांच में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों की पहचान 26 वर्षीय सोनू कनवाल निवासी दुगालखो अल्मोड़ा और 37 वर्षीय धीरज गड़िया निवासी मोटाहल्दू हल्द्वानी मूल निवासी बागेश्वर के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया.
पार्टी के दौरान हुआ हादसा जांच में जुटी पुलिस: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी युवक नदी किनारे पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान नहाने के लिए नदी में उतरे दो युवक गहरे पानी में चले गए और हादसे का शिकार हो गए. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से भी बरसात के मौसम में नदी-नालों और जलधाराओं के आसपास विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
दूसरी घटना-200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार: रानीखेत क्षेत्र के सोनी बिनसर के पास एक डस्टर कार बेकाबू होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट भिकियासैंण से उपनिरीक्षक पुष्कर जीना के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंची टीम को पता चला कि वाहन बीती रात ही दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया था. वाहन में दो लोग सवार थे और दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. खड़ी ढलान, घने जंगल और कठिन भूभाग के बीच एसडीआरएफ जवानों ने जोखिम उठाते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया और दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला.
एक की पहचान हुई दूसरे की शिनाख्त बाकी: दुर्घटना में मृत व्यक्तियों में एक की पहचान जीवन चंद्र जोशी पुत्र पूरन सिंह जोशी निवासी हल्द्वानी के रूप में हुई है. जबकि दूसरे मृतक की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी. पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अज्ञात मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.
पौड़ी में एक व्यक्ति की मौत: पौड़ी गढ़वाल के गुमखाल क्षेत्र में एक व्यक्ति के गहरी खाई में पड़े होने की सूचना पर एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को खाई से निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया. पौड़ी गढ़वाल द्वारा एसडीआरएफ पोस्ट सतपुली को सूचना मिली कि हयात होटल के नीचे गहरी खाई में एक शव पड़ा हुआ है, जिसे निकालने हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम तत्काल आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई.
घटनास्थल गुमखाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ था. प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक हयात होटल में मजदूरी का कार्य करता था और दिनांक 20 जून 2026 को सामान लेने के लिए गुमखाल गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा. एसडीआरएफ टीम द्वारा रोप तकनीक का उपयोग करते हुए गहरी खाई में उतरकर शव तक पहुंच बनाई गई और स्ट्रेचर की सहायता से शव को मुख्य मार्ग तक लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया.
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