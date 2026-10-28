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कुल्लू दशहरे में सतिंदर सरताज के प्रोग्राम से लौट रही गाड़ी खाई में गिरी, 4 लोगों की मौके पर मौत

हिमाचल पंजाब बॉर्डर के पास खाई में गिरी गाड़ी ( ETV Bharat )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश-पंजाब बॉर्डर के पास श्री कीरतपुर साहिब (रूपनगर) में भीषण सड़क हादसा हुआ है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के प्रोग्रोम से वापस लौट रहे एक साउंड सिस्टम लेकर जा रही गाड़ी चंडीगढ़-कुल्लू-मनाली मेन रोड पर हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई. खाई गहरी होने और गाड़ी के बुरी तरह डैमेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों लोगों के शव को बुरी तरह डैमेज केबिन से बाहर निकाला गया.

जानकारी के अनुसार, ये चारों लोग रोपड़ के ही रहने वाले थे और म्यूजिक का काम करते थे. ये कई कलाकारों के साथ काम करते थे और उनके साथ म्यूजिक डीजे आदि कामों में जुड़े थे. बीती रात इन लोगों ने कुल्लू दशहरे में आयोजित सतिंदर सरताज के कार्यक्रम में काम किया था.