कुल्लू दशहरे में सतिंदर सरताज के प्रोग्राम से लौट रही गाड़ी खाई में गिरी, 4 लोगों की मौके पर मौत
हिमाचल पंजाब बॉर्डर के पास चंडीगढ़-मनाली रोड पर सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:23 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश-पंजाब बॉर्डर के पास श्री कीरतपुर साहिब (रूपनगर) में भीषण सड़क हादसा हुआ है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के प्रोग्रोम से वापस लौट रहे एक साउंड सिस्टम लेकर जा रही गाड़ी चंडीगढ़-कुल्लू-मनाली मेन रोड पर हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई. खाई गहरी होने और गाड़ी के बुरी तरह डैमेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों लोगों के शव को बुरी तरह डैमेज केबिन से बाहर निकाला गया.
जानकारी के अनुसार, ये चारों लोग रोपड़ के ही रहने वाले थे और म्यूजिक का काम करते थे. ये कई कलाकारों के साथ काम करते थे और उनके साथ म्यूजिक डीजे आदि कामों में जुड़े थे. बीती रात इन लोगों ने कुल्लू दशहरे में आयोजित सतिंदर सरताज के कार्यक्रम में काम किया था.
खबर है कि साउंड गाड़ी में सवार लोग कुल्लू दशहरा मेले के दौरान हुए कल्चरल प्रोग्राम से लौट रहे थे. इसी दौरान गांव देहनी के पास गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वह गहरी खाई में गिर गई. हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार चारों लोगों की जान चली गई.
हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. खाई की गहराई और गाड़ी को हुए गंभीर नुकसान की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी हुई. करीब ढाई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद चारों शवों को गाड़ी के बुरी तरह डैमेज केबिन से बाहर निकाला गया. सूचना पर कीरतपुर साहिब पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को सिविल हॉस्पिटल श्री आनंदपुर साहिब के मॉर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
श्री कीरतपुर साहिब थाने के SHO इंस्पेक्टर राहुल शर्मा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ASI सुखविंदर सिंह ने बताया, "पंजाब साउंड रूपनगर की एक DJ साउंड गाड़ी गांव देहनी के पास गहरी खाई में गिर गई, जिससे उस गाड़ी में सवार चार लोगों की भी मौत हो गई".
मृतकों की पहचान
- गाड़ी ड्राइवर बिक्रम सिंह (36) निवासी गांव बड़ी हवेली रोपड़
- आशु कुमार (33) निवासी गांव छपार, तहसील लुधियाना
- कृष्ण कुमार (20) निवासी वार्ड नंबर एक अहमदगढ़ मंडी, मालेरकोटला
- सुखदेव राम (27) निवासी गांव गारा, तहसील फिल्लौर, जिला जालंधर
जांच अधिकारी एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया, गाड़ी ड्राइवर बिक्रम सिंह शादीशुदा था. जबकि बाकी तीनों अविवाहित थे. पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी मृतक के परिवार वालों की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है. जब कोई व्यक्ति हादसे के बारे में अपना बयान दर्ज करवाएगा, तो उसी आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.
ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले बड़ा हादसा, पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, बाहर खड़ी कार भी जलकर खाक