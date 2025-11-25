ETV Bharat / state

हमीरपुर में कार की टक्कर से महिला की मौत; प्रयागराज में साले-बहनोई की जान गई, उन्नाव में आग की चपेट में आने से महिला ने दम तोड़ा

हमीरपुर/प्रयागराज/उन्नाव : हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की सुबह दंपती की बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में साले-बहनोई की मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मदारपुर निवासी कदीरा बाबा अपनी पत्नी सहाना बानो (40) को बाइक से लेकर खोया और अमरूद बेचने जा रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक लिंक रोड से राजमार्ग पर पहुंची, तभी पीछे से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सामान सड़क पर बिखर गए. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सहाना बानो को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति कदीरा की हालत गंभीर बताई जा रही है.









कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मार्ग दुर्घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची. घायल दंपती को अस्पताल भेजा गया, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. कार को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रयागराज में साले-बहनोई की मौत : जिले के फाफामऊ थाना क्षेत्र में पुल पर हुए भीषण सड़क हादसे में साले-बहनोई की मौत हो गई. दोनों शादी समारोह से लौट रहे थे. फाफामऊ पुलिस इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि कर्नलगंज क्षेत्र और झूसी के रहने वाले राहुल और सनी रिश्ते में साले-बहनोई थे. दोनों एक रिश्तेदार के यहां शादी में गए हुए थे. देर रात लौटते समय फाफामऊ पुल पर सड़क हादसा हो गया. उन्होंने बताया कि पुल और रास्ते पर लगे सीसीटीवी को खंगाल जा रहा है. घटना सोमवार देर रात की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.