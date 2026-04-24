मातम में बदलीं खुशियां : मुरादाबाद में 'भात' देकर लौट रहे परिवार पर तेज रफ्तार डंपर का कहर, दो मासूम समेत 4 की मौत
बरेली में भी तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मजदूर की मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 3:33 PM IST
मुरादाबाद: मुरादाबाद में संभल मार्ग पर शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र में भात देकर लौट रही ट्रैक्टर-ट्राली में डंपर ने ज़ोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्राली, डंपर में फंस गई और उसमें मौजूद 18 से 20 लोग इधर-उधर बिखर गए. घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उसके बाद तीन घायलों ने भी दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या चार हो गई है. बताया जा रहा है कि ये लोग गुरेर गांव में भात देकर जनपद संभल के भतौली जा रहे थे, तभी डिंगरपुर के पास मिट्टी भरे डंपर ने इनके ट्रैक्टर ट्राली पर ज़ोरदार टक्कर मार दी.
थाना मैनाठेर एसएचओ किरणपाल ने बताया कि गुरेर गांव से भात देकर लौट रहे ट्रैक्टर-ट्राली में डंपर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें सवार लोग इधर-उधर बिखर गए. हादसे में 50 वर्षीय शांति देवी की मौके पर मौत हो गई. वहीं, सुमन (35) पत्नी विनोद, सृष्टि (10) पुत्री विनोद, अजीत (12) पुत्र विनोद की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई. सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हो चुकी है. करीब 18 घायलों को अस्पताल लाया गया था, जिन्हें अलग-अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है और उनके बेहतर और निशुल्क उपचार के लिए अस्पताल प्रबंधन को कहा गया है.
बरेली : तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मजदूर की मौत
इधर बरेली जनपद के सीबीगंज थाना क्षेत्र में भी शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की जान चली गई. घटना नेशनल हाईवे पर वुडरो स्कूल के सामने की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 35 वर्षीय युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान सुरेश शर्मा नगर निवासी मनीष (35) पुत्र वीरेंद्र मैसी के रूप में हुई है. मनीष परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित कोका-कोला कंपनी में ठेकेदारी के तहत कार्यरत था. वह रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह भी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलने पर सीबीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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