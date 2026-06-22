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सड़क हादसे में चार की मौत, दो घायल, परिजनों में मचा कोहराम

एम्बुलेंस और कार की टक्कर में मां-बेटे की मौत, पिता-बेटी गंभीर रूप से घायल

सड़क हादसे में चार की मौत
सड़क हादसे में चार की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:42 PM IST

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कौशाम्बी/हमीरपुर: तेज रफ्तार एम्बुलेंस और कार की टक्कर में सोमवार को मां-बेटे की मौत हो गई. जबकि कार में सवार पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वहीं, हमीरपुर स्टेट हाईवे पर भोला ढाबा से करीब एक अज्ञात वाहन ने दो बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिससे दोनों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई.

महेवाघाट थानाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह के अनुसार, प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले माता-पिता और दो बच्चे कार में सवार होकर कही जा रहे थे. जैसे ही उनकी कार महेवाघाट थाना क्षेत्र के सरसवां पहुंची, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सुचना दी और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला, सुचना मिलते ही महेवाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां पिता और बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है.

वहीं, मां-बेटे के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और एम्बुलेंस सीज कर फरार चालक की तलाश कर रही है.

वहीं, हमीरपुर जिले के बिवांर थाना क्षेत्र में रविवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार जीजा-साले की मौत हो गई. दोनों शादी का सामान खरीदने जा रहे थे. हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है.

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