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कैमूर में कहर बनकर टूटी आसमानी आफत, 4 की मौत, 50 लोग घायल

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में बुधवार रात में हुए भयंकर आंधी-मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया.चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए, जिसमें से तीन-चार गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है.

कैमूर में चार की मौत: इस दौरान कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे ढह गए, जिससे यातायात बुरी तरह बाधित हो गया.जिससे जिले में हाहाकार मच गया है. वहीं सदर अस्पताल भभुआ के डॉक्टर कमलेश प्रसाद ने बताया,तेज आंधी-बारिश में चार लोगों की मौत की खबर मिली है, जिसमें तीन शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है.

"चौथा शव लाया गया है. लगभग 50 घायलों का इलाज चल रहा है. तीन-चार गंभीर मरीजों को वाराणसी भेजा गया है. घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है."-डॉक्टर कमलेश प्रसाद,सदर अस्पताल भभुआ

आकाशीय बिजली का टूटा कहर (ETV Bharat)

आकाशीय बिजली का टूटा कहर: वहीं पहाड़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनय कुमार ने बताया, रात के तूफान में आकाशीय बिजली से मेरी पंचायत में दो मौतें हुईं हैं. शाहपुर गांव में मड़ई पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पहाड़िया खुर्द में बास के बागान में छुपे हुए एक व्यक्ति पर बास का बागवान गिर पड़ा, जिससे उनकी जान चली गई.