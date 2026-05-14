कैमूर में कहर बनकर टूटी आसमानी आफत, 4 की मौत, 50 लोग घायल
कैमूर में आसमानी आफत ने 4 लोगों की जान ले ली जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं. ग्रामीण इलाकों में अंधेरा छाया रहा.
Published : May 14, 2026 at 6:19 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में बुधवार रात में हुए भयंकर आंधी-मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया.चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए, जिसमें से तीन-चार गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है.
कैमूर में चार की मौत: इस दौरान कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे ढह गए, जिससे यातायात बुरी तरह बाधित हो गया.जिससे जिले में हाहाकार मच गया है. वहीं सदर अस्पताल भभुआ के डॉक्टर कमलेश प्रसाद ने बताया,तेज आंधी-बारिश में चार लोगों की मौत की खबर मिली है, जिसमें तीन शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है.
"चौथा शव लाया गया है. लगभग 50 घायलों का इलाज चल रहा है. तीन-चार गंभीर मरीजों को वाराणसी भेजा गया है. घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है."-डॉक्टर कमलेश प्रसाद,सदर अस्पताल भभुआ
आकाशीय बिजली का टूटा कहर: वहीं पहाड़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनय कुमार ने बताया, रात के तूफान में आकाशीय बिजली से मेरी पंचायत में दो मौतें हुईं हैं. शाहपुर गांव में मड़ई पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पहाड़िया खुर्द में बास के बागान में छुपे हुए एक व्यक्ति पर बास का बागवान गिर पड़ा, जिससे उनकी जान चली गई.
"ये सभी मृतक गरीब परिवार से आते हैं. हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, ताकि इनके परिवार का भरण-पोषण हो सके."-विनय कुमार,मुखिया प्रतिनिधि,पहाड़िया पंचायत
अंधेरे में डूबे ग्रामीण क्षेत्र: आंधी का असर जिले के कई इलाकों में दिखा, जिसमें भभुआ-मोहनिया मार्ग पर पेड़ गिरने से वाहन फंस गए थे. बिजली गुल होने से ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गए.
राहत कार्य तेज: प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है. फिर से बिजली बदहाल हो चुकी थी. यह प्राकृतिक आपदा जिले के लिए सबक है. मौसम विभाग की ओर से लगातार आंधी की चेतावनी दी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने बिजली-पेड़ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. यातायात धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें
सावधान! बिहार में आंधी तूफान से तबाही, बिजली गिरने की चेतावनी.. मौसम विभाग का येलो अलर्ट
बिहार के 'तरबूज गांव' में एक-एक किसान कमाता है लाखों रुपए, लेकिन इस बार क्यों मिल रही मायूसी?