जिंदगी की जंग लड़ रहे खजुराहो के पांच होटल कर्मचारी, परिजन बोले- खाने में कुछ जहरीला था

खजुराहो में खाने के बाद चार होटल कर्मचारियों की मौत मामला. ग्वालियर में इलाज के दौरान 8 में से 3 लोगों की मौत हो. परिजन बोले- खाने में कुछ जहरीला था.

KHAJURAHO FOOD POISONING 4 DIED
ग्वालियर में पाँच होटल कर्मचारी लड़ रहे जिंदगी की जंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 3:47 PM IST

ग्वालियर/खजुराहो: खजुराहो के गौतम रिसोर्ट में खाना खाने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें एक महिला भी शामिल है. वहीं 5 लोगों का ग्वालियर की जयारोग्य अस्पताल में इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि इन सभी की हालत गंभीर बनी हुई है. ये सभी लोग रिसोर्ट में माली और हाउसकीपिंग कर्मचारी थे.

होटल में लंच के बाद बिगड़ी थी तबीयत

एक तरफ मोहन सरकार खजुराहो में कैबिनेट बैठककर रही है वहीं दूसरी और खजुराहो के ही गौतम रिसोर्ट के करीब एक दर्जन कर्मचारी मौत से जंग लड़ रहे हैं. सोमवार को इन कर्मचारियों ने होटल में लंच किया और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई. खाना खाने की कुछ ही मिनट बाद इन सभी कर्मचारियों को उल्टी, चक्कर, पेट दर्द और घबराहट होने लगी. आनन-फ़ानन में इन लोगों को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन गंभीर हालत में 9 कर्मचारियों को जिला अस्पताल से ग्वालियर जयारोग्य अस्पताल के लिए रेफर किया गया.

ग्वालियर में पाँच होटल कर्मचारी लड़ रहे जिंदगी की जंग (ETV Bharat)

इलाज के दौरान 3 की मौत, एक ने रास्ते में तोड़ा दम

लेकिन ये घटना जानलेवा साबित हुई और ग्वालियर में इलाज के दौरान 8 में से 3 लोगों की मौत हो गई. ग्वालियर में मौजूद मृतकों के परिजन के मुताबिक़ एक बीमार कर्मचारी इलाज के लिए अस्पताल तक का सफर नहीं कर सका और ग्वालियर आते समय ही दतिया के पास उसकी मौत हो गई. जिसके बाद उसके परिजन रास्ते से ही उसके शव को वापस खजुराहो ले गए. मरने वालों में एक महिला भी शामिल है.

खजुराहो में होटल कर्मचारियों की मौत (ETV Bharat)

रिसोर्ट पर काम करती थी देवरानी-जेठानी, एक की मौत दूसरी गंभीर

ग्वालियर के हज़ार बिस्तर अस्पताल में लाए गए बीमार कर्मचारियों में तीन की अलसुबह मौत हुई. मरने वाली महिला गिरजा रजक रिसोर्ट में माली का काम करती थी. गिरजा के जेठ श्रीचंद ने बताया कि खजुराहो के गौतम होटल में उनकी दोनों बहुएँ रोशनी और गिरजा काम करती थी. वहां गिरजा माली और रोशनी हाउस कीपिंग में थी. सोमवार को दोनों ने होटल के अन्य कर्मचारियों के साथ दोपहर में खाना खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी.

उन्हें पहले खजुराहों में फिर छतरपुर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से ग्वालियर रेफर कर दिया गया. यहां गिरजा की मौत हो गई है और रोशनी गंभीर हालत में यही भर्ती है. रोशनी के परिजन अब मामले की जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की माँग कर रहे हैं.

परिजन बोले- खाने में कुछ मिलावटी था जिसकी वजह से हुई मौत

गिरजा के साथ ही माली का काम करने वाले रामस्वरूप कुशवाहा की भी ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई है. उनके बेटे बबलू कुशवाहा ने बताया "सोमवार दोपहर होटल में लंच करने के बाद करीब 10 से 15 लोगों की तबीयत ख़राब हुई थी. उन्हें छतरपुर में इलाज के लिए भेजा था जहां से ग्वालियर रेफर किया था, इनमें चार लोगों की मौत हो गई है. इनमें दो लोग वापस चले गए हैं और उनके साथ की गिरजा देवी का शव अभी यही हैं. उनके साथ के करीब पाँच लोग अभी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत भी गंभीर है." बबलू के मुताबिक़ डॉक्टरों का भी कहना है कि उनके भोजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ था जिसकी वजह से इतने लोगों की तबीयत खराब हुई है.

घटना की जाँच में जुटा खजुराहो प्रशासन

बहरहाल खजुराहो की इस घटना के बाद प्रशासन ने वहां होटल में खाने के सैंपल लिए हैं. साथ ही कलेक्टर ने भी मामले की गंभीरता से जांच की बात कही है. साथ ही कलेक्टर ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता का भी ऐलान कर दिया है. हालाँकि तीन मृतकों के नाम सामने आ चुके हैं लेकिन अब तक चौथे मरीज जिसने रास्ते में दम तोड़ा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है. वहीं मौत के पीछे की असली वजह भी अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

Last Updated : December 9, 2025 at 3:47 PM IST

संपादक की पसंद

