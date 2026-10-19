लातेहार में मधुमक्खियों का आतंक, एक महीने में ले ली चार लोगों की जान, जानें क्या है कारण!
लातेहार में मधुमक्खियों के अलग-अलग हमले में चार लोगों की मौत हो गई है. वहीं 6 से अधिक लोग घायल हैं.
Published : October 19, 2026 at 1:35 PM IST
लातेहार: जिले में इन दिनों मधुमक्खियां खतरनाक हो गई है. एक माह के अंतराल में मधुमक्खियों ने अलग-अलग इलाकों में हमला कर चार लोगों की जान ले ली है. जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल भी कर दिया है. रविवार को मधुमक्खियों के हमले से घायल लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र में एक बच्चे की मौत हो गई.
रविवार को लातेहार जिले के बरियातू थाना अंतर्गत डाढ़ा गांव में रविवार मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था. इस हमले में चार बच्चे और एक वृद्ध महिला घायल हो गई थी. घायलों में आर्यन कुमार 6 वर्ष, पीयूष कुमार 8 वर्ष, आयुष कुमार 6 वर्ष, अमित भुइयां 9 वर्ष और करीब 80 वर्षीय रूदनी मसोमात शामिल थी. जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया. हालांकि 6 वर्षीय बच्चा आर्यन की हालत अत्यंत गंभीर हो जाने के कारण परिजन उसे बालूमाथ अस्पताल लेकर आए. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं अन्य घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.
20 दिन पहले दो लोगों की गई थी जान
बता दें कि लगभग 20 दिन पहले जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले से एक ही परिवार के एक बच्चे और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी. जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. लगभग 25 दिन पहले लातेहार जिला मुख्यालय के बगल में स्थित झरिया जंगल में मधुमक्खी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था.
सुगंधित तेल और पीले कपड़े से होती हैं मधुमक्खियां आकर्षित
इधर मधुमक्खियों के इस बदले हुए व्यवहार के संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व बेतला रेंज के रेंजर उमेश कुमार दुबे से जानकारी ली. उन्होंने बताया कि मधुमक्खियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है. उन्होंने कहा कि मधुमक्खियां अक्सर सुगंधित तेल के सुगंध से ज्यादा आकर्षित होती है. इसके अलावे पीला कपड़ा देखकर भी मधुमक्खियां हमला करती है. उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाई हुई है, वहां सुगंधित तेल लगाकर जाने से बचे. वैसे स्थान पर पीले कपड़े पहन कर भी नहीं जाना चाहिए.
रेंजर ने कहा कि इन दो कारण से मधुमक्खियों के हमले की संभावना बढ़ जाती है. यदि सुगंधित तेल नहीं लगाए हैं और पीले कपड़े नहीं पहने हैं तो मधुमक्खियों के हमले की संभावना भी काफी कम होती है. उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि उन्हें एक मधुमक्खी ने काट लिया तो उसे मारे नहीं. यदि एक मधुमक्खी को मार देंगे तो सारी मधुमक्खियां एक साथ हमला कर देती है. जिसके कारण स्थिति खतरनाक भी बन सकती है.
कैसे करें बचाव
रेंजर उमेश कुमार दुबे ने बताया कि यदि मधुमक्खियों का झुंड अचानक मंडराने लगे तो प्रयास करना चाहिए कि जमीन पर पेट के बल लेट जाएं. इससे मधुमक्खियों के काटने की संभावना कम हो जाती है. उन्होंने कहा कि यदि किसी को मधुमक्खी काट ले तो चिकित्सकों से मिलकर उचित सलाह जरूर ले. चिकित्सकों के सलाह के आधार पर इलाज भी कर लेना चाहिए.
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