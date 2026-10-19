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लातेहार में मधुमक्खियों का आतंक, एक महीने में ले ली चार लोगों की जान, जानें क्या है कारण!

मधुमक्खी का छत्ता ( ETV Bharat )

लातेहार: जिले में इन दिनों मधुमक्खियां खतरनाक हो गई है. एक माह के अंतराल में मधुमक्खियों ने अलग-अलग इलाकों में हमला कर चार लोगों की जान ले ली है. जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल भी कर दिया है. रविवार को मधुमक्खियों के हमले से घायल लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र में एक बच्चे की मौत हो गई.

रविवार को लातेहार जिले के बरियातू थाना अंतर्गत डाढ़ा गांव में रविवार मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था. इस हमले में चार बच्चे और एक वृद्ध महिला घायल हो गई थी. घायलों में आर्यन कुमार 6 वर्ष, पीयूष कुमार 8 वर्ष, आयुष कुमार 6 वर्ष, अमित भुइयां 9 वर्ष और करीब 80 वर्षीय रूदनी मसोमात शामिल थी. जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया. हालांकि 6 वर्षीय बच्चा आर्यन की हालत अत्यंत गंभीर हो जाने के कारण परिजन उसे बालूमाथ अस्पताल लेकर आए. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं अन्य घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.