रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता; 200 साल पुरानी चोरी मूर्तियों के साथ चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने कहा, मूर्तियों के साथ आयुष त्रिवेदी, शिवांक उर्फ शिवा, अमन कुमार और अभिषेक यादव गिरफ्तार किये गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 3:38 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 3:50 PM IST
रायबरेली: रायबरेली पुलिस ने मंदिर से चोरी की गयीं 200 साल पुरानी मूर्तियों को बरामद करने में सफलता हासिल की है. इस मामले में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर 2025 को थाना डलमऊ के राजाराम बाजपेयी पुत्र शिवराम बाजपेयी, निवासी ग्राम रामपुर बरारा, थाना डलमऊ जनपद रायबरेली ने तहरीर दी गई थी.
थाना डलमऊ में FIR दर्ज की गयी थी: पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि उनके निजी मंदिर से राम, जानकी, लक्ष्मण की 200 साल पुरानी अष्टधातु की तीन मूर्तियां चोरी हो गयी थीं. थाना डलमऊ में FIR दर्ज की गयी थी. गुरुवार को एसओजी सर्विलांस, थाना डलमऊ और थाना गदागंज की संयुक्त पुलिस टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस की टीम ने चार आरोपियों को पछरौली के पास से गिरफ्तार किया:
- आयुष त्रिवेदी पत्र राजू त्रिवेदी, निवासी कल्लू मिश्र का पुरवा मजरे पोठई, थाना डीह, जनपद रायबरेली.
- शिवांक उर्फ शिवा पुत्र विजय कुमार मिश्रा, निवासी बेहटा कला, थाना लालगंज, जनपद रायबरेली, हालपता फिरोज गांधी कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद-रायबरेली.
- अमन कुमार पुत्र जंगबहादुर यादव, निवासी बीवा नहर, थाना गदागंज, जनपद रायबरेली.
- अभिषेक यादव पुत्र शिवबोधन, निवासी प्रेमाधव बक्श मजरे चकवल्लीहार, थाना भदोखर, जनपद रायबरेली.
चार मूर्तियां और 30 हजार कैश बरामद: पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने कहा कि इनकी निशानदेही पर अमन के मतौलीपुर स्थित मुर्गी फार्म के पीछे से चोरी की गयी मूर्तियां बरामद की गयीं. इसके अलावा 30,000 रुपये भी बरामद किये गए हैं. सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. अभियुक्त अभय यादव उर्फ सरकार पुत्र जंगबहादुर निवासी बीबा नहर थाना गदागंज जनपद रायबरेली की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.
अभय पत्रकार बनकर पुलिस पर रख रहा था नजर: पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका साथी अभय यादव पुलिस की गतिविधियों पर पत्रकार बनकर नजर रख रहा था. उसी ने अभियुक्तों को बताया था कि इन मूर्तियों की गुजरात में बहुत मांग है और इससे सभी को काफी धन मिल जाएगा.
अभियुक्त अमन यादव दैनिक माधव संदेश का स्थानीय पत्रकार भी है. आरोपियों ने 23-24 जुलाई 2025 की रात्रि को उन्होंने चकमलिकभीटी स्थित एक घर में चोरी की थी.
यह भी पढ़ें- कोडिन कफ सिरप तस्करी: फरार शुभम जायसवाल व परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त